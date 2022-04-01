Мошенница из Львова сдавала беженцам несуществующие квартиры

Киберполиция разоблачила жительницу Львова, которая наживалась на переселенцах, "сдавая" им несуществующее жилье.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел в Facebook.

Как подчеркнули правоохранители, 35-летняя львовянка обманула семью переселенцев из Ирпеня (Киевская область).

Мошенница изучила спрос на рынке, затем в тематических группах предлагала варианты с арендным жильем, сбрасывая жертвам фотографии квартир из других объявлений. Таким образом, женщина присвоила деньги семьи из Ирпеня, в которой вскоре должен родиться ребенок. Полиция устанавливает других возможных потерпевших.

Между тем, ранее мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что в городе нередки случаи, когда собственники жилья сдают его по резко завышенным ценам.

Садовой заверил, что таких недобросовестных арендодателей заставят селить людей бесплатно в соответствии с законом о военном положении.

В общей сложности Горячая линия города за две недели получила около 80 жалоб на недобросовестных арендодателей, которые необоснованно подняли цены.

Как сообщали НЕРУХОМІ, власти Львова намерены взяться за строительство коттеджного городка и обеспечить переселенцев временным жильем.