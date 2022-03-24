Власти Львова рассказали о строительстве нового жилья для беженцев

Власти Львова намерены взяться за строительство коттеджного городка и обеспечить переселенцев временным жильем.

Об этом в четверг, 24 марта, заявили на совместной конференции глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовой.

По словам Козицкого, есть проекты нескольких международных организаций, в том числе отделения ООН, которое занимается вопросом беженцев, относительно строительства коттеджных городков для временно перемещенных лиц. Также важным является не только дать людям жилье, а и обеспечить их работой.

В свою очередь Садовой рассказал, что власти города обращаются к строительным компаниям возобновлять активные строительные работы, потому что жилье нужно не только временное, но и для постоянного проживания.

Мэр Львова сообщил, что совместно с Минрегионом вышли на проект строительства коттеджного городка, уже для этих целей выделяют определенные участки.

"Это будут дома, которые очень быстро монтируются. Сегодня мы изучаем предложения от турецких, немецких и украинских компаний, чтобы выйти на оптимальный вариант. Другого выхода нет, потому что люди, которые приехали во Львов, не могут жить долго в спортзале. Мы не можем предусмотреть, сколько будет длиться война. Но можно сказать, россия всегда была и будет источником агрессии для Украины", - подчеркнул Садовой.

Как сообщали НЕРУХОМІ, архитектурное бюро balbek bureau разработало проект модульных домов для временного проживания украинцев, которые потеряли свое жилье из-за обстрелов российских войск. По предварительным оценкам, стоимость реализации проекта составляет около 350-550 долларов за квадратный метр. Стоимость может меняться в зависимости от участка, технических условий, конфигурации секций.