Минобороны не смогло отсудить землю в Киеве, которую отвели под застройку

Министерство обороны не смогло через суд вернуть участок по улице Рыбальской 24/16 в Печерском районе Киева, который ранее продали частной фирме.

Как сообщают "Наші Гроші", соответствующее решение принял Хозяйственный суд столицы. Как отмечается, речь идет об участках площадью 2,18 га, которые еще в 2006 году Киевсовет отдал в аренду, а потом продал ООО "ЛВ-Холдинг". При этом столичные власти изменили и целевое назначение земли на "строительство офисно-жилого комплекса". Стоит подчеркнуть, что участки находятся в охранной зоне памятника архитектуры национального значения "Башня №5 Киевской крепости".

Описание: Источник: nashigroshi.org Alt:

Участок перепродавался, а в 2011 году его купило ООО "ЖК "Империал". По заявлению Минобороны, эти земли - часть военного городка, были отчуждены с нарушением законодательства, поскольку это можно было сделать только с согласия Кабинета министров. В Минобороне напоминают, что получили эту землю по решение Киевсовета в 1951 году, и этот участок – собственность государства.

Тем не менее, суд, рассмотрев иск, пришел к выводу, что участки, о которых идет речь, не приобретали статус земель Минобороны. Так, военные должным образом не оформили землю. Кроме того, с помощью проведенной инвентаризации в 1995 году выяснили, что участок 2,75 га на Рыбальской не используют по целевому назначению и было предложено передать ее в земли запаса.

Какое-то время участок на Рыбальской, 24/16 использовался как автостоянка. Дело относительно нее рассматривается в судах с 2018 года. ООО "ЖК "Империал" связывают с бывшими депутатами Киевсовета братьями Супруненко.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее в Одессе с помощью аукциона пытались незаконно продать имущество Министерства обороны – часть недвижимости военного городка. Фонды Минобороны, нарушая действующее законодательство, выставили на аукцион имущество ведомства под видом арестованного.