Масштабная реорганизация Госгеокадастра: на изменения дали два месяца

Главные управления Госгеокадастра будут ликвидированы в течение двух месяцев.

Об этом заявил глава ведомства Роман Лещенко, передает Экономическая правда.

По его словам, соответствующее постановление принял Кабинет министров 16 ноября, а 24 ноября был подписан приказ о ликвидации.

Описание: Какие изменения ждут Госгеокадастр Источник: pixabay.com Alt:

Так, постановление правительства предусматривает ликвидацию ряда территориальных органов Госгеокадастра как юридических лиц публичного права. Вместо них будут образованы территориальные органы как структурные подразделения аппарата ведомства.

Лещенко подчеркнул, что это один из самых масштабных процессов реорганизации работы Госгеокадастра, который когда-либо проводился. В итоге государство сможет сэкономить около полумиллиарда гривен. Средства пойдут на оцифровку документов и оптимизацию реестров.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее Лещенко рассказывал, что аудит выявил факты двойной приватизации земли за семь лет в рамках бесплатной программы. За это время территориальные подразделения Госгеокадастра передали почти 700 тысяч гектар земель украинцам.

Кроме того, глава ведомства рассказал о регулярном вмешательстве неизвестных в земельный кадастр из-за чего Киев на налогах потерял миллиард гривен. Как правило злоумышленники меняли размеры, контуры и целевые назначения.