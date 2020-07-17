Аудит выявил большое количество фактов двойной приватизации земли – Госгеокадастр

В Украине за семь лет в рамках бесплатной приватизации структурные подразделения Госгеокадастра в частную собственность граждан Украины передали около 690 тыс. га земель, из них 235 тыс. га – участникам АТО. При этом во время аудита были выявлены факты двойной приватизации.

Об этом заявил глава ведомства Роман Лещенко, передает пресс-служба Госгеокадастра.

По его словам, ежегодно в частную собственность граждан Украины передавалось около 100 тыс. га земель. Таким образом с 2013 по 2020 годы утверждены проекты землеустройства и предоставлены в собственность гражданам 690 тыс. га земель, из них 235 тыс. га – участникам АТО.

В Украине проводят аудит приватизации земель pixabay.com

Также глава ведомства подчеркнул, что подобный аудит не проводился последние 7 лет, с тех пор как Госгеокадастр стал распорядителем земель сельскохозяйственного назначения.

"Госгеокадастр обнаружил большое количество фактов двойной приватизации земли с одинаковым целевым назначением. Учитывая первые результаты, мы обнаружили уже более 10 000 приказов об отводе земли, потенциально двойной приватизацией. Сейчас идет проверка приказов, изданных по всей стране, идентифицируются лица, принимавшие участие в приватизации земель. То, что граждане реализовывали право на бесплатную приватизацию земель в разных регионах значительно усложняет строительство этой информации", - заявил Лещенко

Как сообщали НЕРУХОМІ, рынок земли в Украине будет открыт со значительными ограничениями, однако их постепенно снимут под давлением бизнеса и людей.