Маск хочет построить еще один город. На этот раз не на Марсе

Американский изобретатель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск собирается построить новый город в Техасе.

Об этом он написал на своей страничке в Twitter.

По его словам, проект будет носит название Starbase. Как выяснило издание Bloomberg, город построят на базе деревни Бока-Чика, именно здесь располагается база SpaceX. Между тем, судья округа Эдди Тревино заявил, что пока от компании не поступали заявки на переименование деревни.

Ранее Маск заявил, что несмотря на эпидемию коронавируса намерен усилить свою деятельность в штате Техас. Так, здесь запланировали строительство еще одного завода по производству электромобилей Tesla. Губернатор штата Грег Эбботт заявил, что готов содействовать Маску, поскольку это благоприятно отразится на экономике всего округа.

Описание: Илон Маск Источник: kxan.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее американский изобретатель заявлял, что планирует построить на Марсе полностью автономный город, который не будет зависеть от нашей планеты. Кроме того, в СМИ появились сообщения, что Маск решил избавиться от всей своей недвижимости. Некоторые предположили, что таким образом глава SpaceX собирается якобы полностью перебраться на Марс.