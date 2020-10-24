Илон Маск собирается простроить полностью автономный город на Марсе

В Одессе ГАСК выдал разрешение на строительство скандального дома
Клубный дом FELICITA строится на приусадебных участках
Новости
На Марсе хотят построить полностью автономный город, который не будет зависеть от нашей планеты. С соответствующей идеей выступил американский инженер, изобретатель и глава компании SpaceX Илон Маск.
Как сообщает The Independent, изобретатель заявил, что его цель – построить на Марсе самый настоящий город, полностью самостоятельный, в котором по-настоящему жили бы люди. И, как добавил он, важно чтобы это не была база с несколькими астронавтами.
Маск поделился, что сейчас уже ведутся определенные разработки в этом плане, и уже есть несколько проектов. Тем не менее важно завершить их, пока на Земле не произошел катаклизм.
"Цивилизация на Земле не выглядит слишком сильной. Сейчас она выглядит немного шаткой", - считает Маск.
Марс скоро будет заселен
pixabay.com
Он также отметил, что корабль Starship собираются отправить на "красную планету" уже в 2024 году. Правда, пока без людей.
Подчеркнем, что Маск неоднократно высказывал идеи с колонизацией планет.
Клубный дом FELICITA строится на приусадебных участках
Лещенко рассказал о новом разрабатываемом законопроекте
Кабмин принял радикальные меры в ходе внеочередного заседания
Исследование среди девелоперов провела компания Knight Frank
Реконструкция не должна повлиять на размеры самого здания