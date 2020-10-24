Илон Маск собирается простроить полностью автономный город на Марсе

На Марсе хотят построить полностью автономный город, который не будет зависеть от нашей планеты. С соответствующей идеей выступил американский инженер, изобретатель и глава компании SpaceX Илон Маск.

Как сообщает The Independent, изобретатель заявил, что его цель – построить на Марсе самый настоящий город, полностью самостоятельный, в котором по-настоящему жили бы люди. И, как добавил он, важно чтобы это не была база с несколькими астронавтами.

Маск поделился, что сейчас уже ведутся определенные разработки в этом плане, и уже есть несколько проектов. Тем не менее важно завершить их, пока на Земле не произошел катаклизм.

"Цивилизация на Земле не выглядит слишком сильной. Сейчас она выглядит немного шаткой", - считает Маск.

Описание: Марс скоро будет заселен Источник: pixabay.com Alt:

Он также отметил, что корабль Starship собираются отправить на "красную планету" уже в 2024 году. Правда, пока без людей.

Подчеркнем, что Маск неоднократно высказывал идеи с колонизацией планет.