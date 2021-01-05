Илон Маск решил полностью избавиться от всей своей недвижимости

Изобретатель и глава корпорации SpaceX Илон Маск устроил массовую распродажу своей недвижимости.

Как сообщает Mansion Global, еще весной Маск пообещал, что распродаст все свои дома и больше не будет владеть никакой недвижимостью. Поэтому уже в мае он выставил на продажу два своих особняка в Лос-Анджелесе. А на прошлой неделе ему повезло продать сразу четыре дома, за которые он получил в общей сложности более $62 млн.

Описание: Илон Маск Источник: Global Look Press Alt:

Издание отмечает, что проданная недвижимость главы SpaceX стала частью портфеля местного застройщика Арди Тавангаряна.

Как удалось узнать СМИ, самый дорогой особняк американского изобретателя был продан почти за $30 млн. Остальные дома были проданы за меньшие суммы: два соседних дома ушли за $6,8 млн и $4,6 млн. Еще за один коттедж с четырьмя спальнями Маск получил $21 млн.

Известно также, что эту недвижимость в свое время глава SpaceX купил за $55 млн.

Ранее также сообщалось, что кроме этой недвижимости, Маск продал еще два дома: поместье за $29 млн и ранчо за $7 млн.

Как сообщали НЕРУХОМІ, бывшие работники корпораций Илона Маска SpaceX и Tesla разработали необычное жилье для тех, кто собирается временно пожить на природе, вдали от городской суеты.