Илон Маск решил полностью избавиться от всей своей недвижимости

В Одессе на месте детского центра могут построить ЖК. Суд поддержал застройщика
Компании выдали градусловия на реконструкцию детского центра
Новости
Изобретатель и глава корпорации SpaceX Илон Маск устроил массовую распродажу своей недвижимости.
Как сообщает Mansion Global, еще весной Маск пообещал, что распродаст все свои дома и больше не будет владеть никакой недвижимостью. Поэтому уже в мае он выставил на продажу два своих особняка в Лос-Анджелесе. А на прошлой неделе ему повезло продать сразу четыре дома, за которые он получил в общей сложности более $62 млн.
Илон Маск
Global Look Press
Издание отмечает, что проданная недвижимость главы SpaceX стала частью портфеля местного застройщика Арди Тавангаряна.
Как удалось узнать СМИ, самый дорогой особняк американского изобретателя был продан почти за $30 млн. Остальные дома были проданы за меньшие суммы: два соседних дома ушли за $6,8 млн и $4,6 млн. Еще за один коттедж с четырьмя спальнями Маск получил $21 млн.
Известно также, что эту недвижимость в свое время глава SpaceX купил за $55 млн.
Ранее также сообщалось, что кроме этой недвижимости, Маск продал еще два дома: поместье за $29 млн и ранчо за $7 млн.
Как сообщали НЕРУХОМІ, бывшие работники корпораций Илона Маска SpaceX и Tesla разработали необычное жилье для тех, кто собирается временно пожить на природе, вдали от городской суеты.
Компании выдали градусловия на реконструкцию детского центра
Как контролирующий орган выполнял свою работу с 28 по 31 декабря
Здание старинной типографии вырастет на три этажа после "реконструкции"
В прошлом году наиболее заметно выросли цены в жилом строительстве
Парк разделят на три зоны