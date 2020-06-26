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Семьям пострадавших от взрыва на Позняках выдали новые квартиры

26.06.2020 - 08:54

Президент Владимир Зеленский передал 12 семьям, которые пострадали от взрыва на Позняках, сертификаты на новые квартиры.

Об этом сообщили в Офисе главы государства.

Зеленский рассказал, что все 40 квартир будут переданы в ближайшие дни. Сегодня он передал 12 квартир пострадавшим семьям, где есть дети. В том числе квартиры получили 19-летняя Анастасия, которая потеряла в результате аварии семью, и Анатолий, у которого погиб отец.

По словам президента, все квартиры новые, в них будет сделан ремонт. Вручение проводилось в доме-интернате на Харьковском шоссе, где временно проживают люди из аварийного дома.

Как сообщали НЕРУХОМІ, власти Киева готовы выделить 30 млн гривен на решение вопроса с жильем для пострадавших из-за взрыва в Дарницком районе столицы. Взрыв в десятиэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева произошел около 10.00 21 июня. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь, что привело к разрушению межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей.

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