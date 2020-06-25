Причиной взрыва на Позняках мог быть "пенсионный возраст" газовых сетей – Шуляк

Одна из возможных причин взрыва в доме на столичных Позняках могла быть изношенность газовых сетей.

Об этом ресурсу НЕРУХОМІ заявила заместитель главы парламентского комитета по вопросам градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, в Украине хватает аварийных домов, средний возраст которых превышает 47-50 лет, а трагедия на Позняках - сигнал о том, что властям следует провести мониторинг таких зданий.

Газовые сети нужно проверить flickr.com

"Пенсионный" возраст и у наших газовых сетей. Все это говорит о том, что в настоящее время следует уделять особое внимание техническому обслуживанию и мониторингу таких сетей. Но, к сожалению, больше внимания у нас уделяется расчетам стоимости за отопление, или учету газа", – рассказала депутат.

По ее словам, также с 2018 года было отменено монопольное право газораспределительных компаний проводить техническое обслуживание.

"С одной стороны, Украина вышла на свободный рынок для того, чтобы была честная конкуренция (а мы получали бы качественные услуги), но на сегодняшний день на рынке газоснабжения такие услуги не всегда хорошие. И это может нести опасность. Чтобы решить этот вопрос, следует пересмотреть законодательство, а также провести детальный мониторинг сетей и объектов", – уточнила Шуляк.

Как сообщали НЕРУХОМІ, взрыв в десятиэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева произошел около 10.00 21 июня. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь, что привело к разрушению межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, власти Киева готовы выделить 30 млн гривен на решение вопроса с жильем пострадавшим из-за взрыва.