ГАСИ получила нового руководителя: что о нем известно

Временно исполняющая главы Госархстройинспекции Ирина Король была уволена Кабинетом министров, на ее место назначили Сергея Галицына.

Об этом в среду, 24 февраля, сообщил представитель правительства в украинском парламенте Василий Мокан у себя в Facebook.

По его словам, сегодня состоялось очередное заседание Кабмина, на котором решались кадровые вопросы. Так, распоряжение от 26 октября 2020 года, которым была назначена на должность врио председателя ГАСИ Ирина Король, признали таким, что утратило действие. Вместо нее было принято решение назначить на эту должность Галицына Сергея Владимировича. Согласно официальной информации на сайте ГАСИ, до этого он занимал должность главы Департамента инспекции в Луганской области. В Едином госреестре деклараций значится, что за прошлый год он заработал 416 тысяч гривен. Из недвижимости у него есть квартира (площадью 69,2 "квадратов") в Луганске и дом (площадью 262,4 "квадратов") в селе Роскошном, Луганской области. Чиновник также задекларировал 350 тысяч гривен наличными.

Как сообщали НЕРУХОМІ, недавно подчиненного Галицына - замглавы Департамента ГАСИ в Луганской области обвинили во взяточничестве, обвинительный акт прокуратура направила в суд. Как выяснили следователи, чиновник "помог" застройщику получить разрешительные документы на строительство объекта, который был уже практически возведен. За свои услуги заместитель начальника территориального отделения Госархистройинспекции просил 15 тысяч гривен.