В Раду внесли законопроект о реформировании ГАСИ

В Раду во вторник, 16 февраля, зарегистрировали законопроект № 5072, относительно реформирования и повышения ответственности в сфере градостроительной деятельности. Автор документа – народный депутат Олег Дунда.

"Это полное изменение и реформирования органов ГАСИ", - прокомментировал законопроект ресурсу НЕРУХОМІ автор.

Описание: Реформирование строительства в Украине Источник: pixabay.com Alt:

Как отмечается в пояснительной записке, новый документ расширяет круг субъектов в сфере градостроительства, имеющих право предоставлять сервисные услуги, монополистом которых на сегодня является государство. В частности, предоставлять разрешения на строительство, осуществлять комплексную экспертизу проектной документации, технический надзор, ввод в эксплуатацию смогут сертифицированные лица частного сектора в сфере градостроительства - эксперты и экспертные организации.

Также он вводит действенный механизм привлечения к личной ответственности должностных лиц, сертифицированных специалистов в сфере градостроительства. "Устанавливаются достаточно высокие административные штрафы, усиливается уголовная ответственность и вводится механизм аннулирования сертификатов, которые позволяют предоставлять услуги в сфере градостроительства", - говорится в документе.

Он вводит обязательное страхование ответственности сертифицированных лиц в сфере градостроительства, гарантирует уплату высоких административных штрафов и значительно уменьшает риски потери инвесторами своих средств во время строительства.

Будет также изменен подход к осуществлению поэтапного государственного строительного контроля. Эти полномочия делегируются местным органам власти, обязанностью которых является постоянный мониторинг строительства объектов в пределах своих территорий. Соответственно вводится ответственность за невыполнение органами местного самоуправления строительного контроля.

"Вертикаль Государственной архитектурно-строительной инспекции насквозь коррумпирована. Основная причина этой проблемы - монополия и отсутствие ответственности. Многолетняя мировая практика доказывает, что нет лучшего способа борьбы с этим негативным явлением, как создание конкурентного прозрачного рыночной среды", - подчеркнул Дунда.

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, глава Минрегиона Алексей Чернышов на заседании Кабинета министров, которое состоялось 23 декабря представил план завершения реформы строительства.

По словам министра, цели реформы не меняются, поэтому в конечном итоге Государственная архитектурно-строительная инспекция будет ликвидирована, а в отрасли будут созданы прозрачные условия для работы. Вместо ГАСИ будет создана Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ) - центральный орган исполнительной власти, которая будет осуществлять архитектурно-строительный контроль и надзор в сфере градостроительства без разрешительно-регистрационных функций.