Выбор квартиры для молодых семей с ребенком. Женский VS Мужской взгляд

Рано или поздно перед молодой семьей встает вопрос о приобретении собственного жилья, когда уже арендовать квартиру либо жить с родственниками становится обременительно. А если семья планирует пополнение, тогда расширение жилплощади становится актуальной проблемой. При этом мужчины и женщины имеют свой взгляд на этот вопрос и, соответственно, по-своему расставляют приоритеты. Но самое главное – найти действительно подходящий по всем параметрам жилой комплекс, в котором было бы комфортно жить абсолютно всем членам семьи.

Развитая инфраструктура – интересует абсолютно всех

По мнению сильного пола, для семей с ребенком жилой комплекс должен быть с развитой инфраструктурой, с зонами отдыха и благоприятной экологией.

Важно учитывать, что отвозить детей в школу или детсад на автомобиле – нелегкое занятие. Если родители работают, то следует учесть этот момент и выезжать из дома на полчаса раньше. Подыскивая квартиру, выясните, какие рядом располагаются школы и детсады. Тогда школьники смогут сами ходить на занятия, а детсадовца можно отвести в группу пешком.

С этим согласны и женщины. Они добавляют, что для комфортной жизни семьи наличие поликлиники, круглосуточных аптек и супермаркетов по соседству – изрядно облегчит жизнь молодых родителей. Мамы помнят, что "путешествия" с коляской на большие расстояния за покупками весьма малоприятное занятие.

Какие квартиры оптимальны для семьи с детьми .pexels.com

Мужчины рекомендуют поинтересоваться у застройщиков, как будут обустроены первые этажи ЖК, которые, как правило, предусматривают для коммерческой недвижимости. Очень большая вероятность, что тут появятся важные для вас магазины. Покупая квартиру, обязательно уточните этот момент, чтобы в будущем сэкономить себе нервы и силы.

Для женщин очень важно определиться с районом проживания

Стартовой точкой по выбору квартиры является определение района проживания, как основополагающего критерия. Семье с ребенком наиболее подойдет спальный район в черте города, либо район в пригороде с чистым воздухом. Безопасность района тоже стоит не на последнем месте. А отсутствие рядом проезжей части и скоростного шоссе – будет отличным бонусом.

Мужчины выступают за правильное обустройство дворов

Папы понимают, насколько для детей важна активность. Поэтому следует обратить внимание на наличие детских и спортивных площадок, зон отдыха. Часто девелоперы возводят возле домов минипарки, искусственные озера и прочие водоемы. Все это позволит детворе занять себя в свободное время. Немаловажно и наличие различного рода кружков и спортивных секций поблизости. Следует учесть, что там занятия, как правило, проходят после школьных уроков в вечернее время. При этом особенно зимой, когда темнеет рано, не мешало бы добираться домой как можно быстрее.

Если в семье есть автомобиль, тогда вы просто обязаны задать вопрос о парковке, предусмотрена ли она, сколько в наличии паркомест. Отдельное внимание уделите вопросу платной парковке. Узнайте, есть ли поблизости гаражные кооперативы, чтобы в случае необходимости можно было снять в аренду гараж.

Безопасность превыше всего, полагают женщины

Какие квартиры оптимальны для семьи с детьми pixabay.com

Безопасность жилого комплекса – это значимый фактор, который включает в себя: освещение улиц, придомовых территорий, централизованную охрану и закрытую территорию жилого комплекса, куда не смогут попасть посторонние.

Мужчины советуют обратить внимание на вопрос экологии

В Киеве хватает жилых комплексов, которые расположены возле лесов или лесопарковых зон. Именно зеленые насаждения обеспечивают идеальную экологию и чистый воздух. Также это хорошая возможность погулять на выходных с ребенком или устроить семейный пикник. При покупке квартиры посмотрите на озера, речки, пляжи, которые находятся поблизости. Впоследствии это может быть вполне приятным моментом.

Если не по душе столичная суета, обратите внимание на недвижимость в городах-сателлитах. К примеру, в лесах утопают новостройки Бучи и Ирпеня. При этом эти населенные пункты находятся относительно недалеко от столицы, а квартиры там порядком дешевле столичных.

Какие квартиры оптимальны для семьи с детьми pixabay.com

Функциональная планировка квартиры – в одинаковом приоритете у всех

Не всегда большая квартира означает функциональная. Женщины рекомендуют для ребенка выделить, по возможности, личную комнату, комнату для родителей, а вот кухню и гостиную советуют объединить в одну зону.

В свою очередь, мужчины говорят, что количество комнат не всегда должно соответствовать количеству детей в семье. Зачастую это не работает из-за банального несоответствия бюджета – в столице квартиры недешевое удовольствие. Тем не менее, покупая жилье, нужно прикинуть, чтобы у каждого члена семьи была своя зона. Если в семье много детей, логичным было бы разделить спальни на мальчишеские и девчачьи. Обратите внимание на то, чтобы коридоры не были слишком большими. Даже если планировка предусматривает установку здесь шкафа-купе – не рассматривайте это как преимущество. Тумбочки и комоды можно установить в комнатах, а вот кровать в коридоре вряд ли поставишь.

Представители сильного пола дали совет, как проще соблюдать гигиену и чистоту в квартире. Это проще сделать, если туалетная комната находится не возле входной двери, а в глубине квартиры. Тогда не придется пересекать коридор и прихожую, где пол, как правило, грязнее всего, несмотря на регулярную уборку. Когда санузел находятся около спальни, то туда можно ходить босиком, не переживая запачкать ноги уличной пылью.

А вот молодым семьям с детьми женщины рекомендуют остановить свой выбор на квартирах с хорошей шумоизоляцией, дабы не тревожить соседей. Так же балкон или лоджия должны быть застекленными и не иметь выхода из детской комнаты. Что касается расположения квартиры в доме, то желательно выбирать не угловую.

Относительно этажности, то в приоритете у мам нижние этажи. Так же они считают, что должны быть широкие двери лифтов, проходы для удобного проезда колясок, а лучший вариант – это наличие колясочных на первом этаже ЖК.

Мужчины предлагают задуматься о перспективе квартиры

Иногда семье приходится потесниться pexels.com

Если в семье есть дети старшего школьного возраста, то мужчины рекомендуют готовить себя к мысли, что вскоре они захотят жить в отдельной квартире. Поэтому, по мнению пап, разумнее потесниться некоторое время, чтобы в будущем быстрее иметь возможность купить еще одно жилье для сына или дочери. Тем более, что после того как повзрослевшие дети уезжают, их бывшие спальни часто пустуют, а у родителей сохраняется бремя больших коммунальных платежей.

Еще один довод не покупать многокомнатные квартиры — их малая ликвидность. При необходимости (когда дети взрослеют) жилье с четырьмя-пятью спальнями продать или разменять гораздо сложнее, чем сравнительно небольшое жилье.

Вышеизложенные критерии вовсе не капризы, а объективные факторы, которые сделают жизнь семьи с ребенком более комфортной!

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