ГИАГ начнет работу, как только в Раде примут закон о реформе градостроительства

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства начнет работу, как только будет принят закон о реформировании строительной сферы.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в интервью агентству Интерфакс-Украина, которое было опубликовано в среду, 19 мая.

Глава Минрегиона уточнил, что ориентировочно новый орган должен начать работу ближе к концу лета, уже по новому закону о реформе в строительстве. Сейчас документ обрабатывается в профильном комитете Верховной Рады, министр сообщил, что по заявлению главы комитета, его должны зарегистрировать в Раде уже в конце этого месяца. Есть все шансы, что парламентарии рассмотрят его в июне.

Чернышов рассказал, что недавно завершился конкурс по отбору главы ГИАГ, по результатам которого инспекцию возглавил Семен Кривонос. Чтобы организация полноценно заработала необходимо также завершить регистрационные процедуры, решить структурные вопросы и укомплектовать ее минимально-необходимым штатом (до 30%) – до 220 человек.

Министр ожидает, что в результате удачной реализации реформы получится в два раза увеличить инвестиции в строительную сферу, а для этого она должна быть прозрачной и надежной.

Описание: Министр Алексей Чернышов Источник: ureclub.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, 29 апреля была создана рабочая группа, которая должна доработать законопроект о реформировании ГАСИ. Возглавила ее народный депутат Елена Шуляк. В ее состав вошла заместитель главы Минрегиона Наталья Козловская, представители Минрегиона, Минцифры, Минюста и народные депутаты.