Короли стройки: составлен рейтинг самых состоятельных украинцев в сфере недвижимости

В сотню богатейших людей Украины вошло 18 предпринимателей, которые имеют строительный бизнес.

Об этом свидетельствуют данные ежегодного рейтинга самых богатых украинцев по версии журнала "Корреспондент".

Так, из первой двадцатки списка около 8% крупнейших личных состояний сделаны на строительстве и девелопменте.

Описание: На чем зарабатывают самые богатые люди Украины Источник: korrespondent.net Alt:

Топ украинских бизнесменов, которые зарабатывают миллионы долларов в сфере недвижимости:

Александр Ярославский (DCH) – $ 510 млн. Вагиф Алиев ("Мандарин Плаза, БЦ "Парус) – $ 320 млн. Леонид Юрушев (девелопер "Ярославов Вал") – $ 215 млн. Василий Хмельницкий (UFuture Investment Group) – $ 205 млн. Виктор Полищук (ТРЦ Gulliver) – $ 132 млн. Владимир Галантерник ("Аркадия Сити") – $ 123. Нвер Мхитарян, Артур Мхитарян (Taryan Group) – $ 118 млн. Аднан Киван (Kivan Group Companies, Kadorr Group) – $ 103 млн. Игорь Никонов (КАН Девелопмент) – $ 98 млн. Владимир Школьник (Forum Managment Group) – $ 90 млн. Виталий Кличко, Владимир Кличко (Klitchko Managment Group) – $ 84 млн. Владимир Зубик ("Интергал-Буд") – $ 79 млн. Андрей Адамовский (ТРЦ Art Mall, Sky Mall) – $ 72 млн. Александр Пилипенко (ПСГ "Ковальская") – $ 67 млн. Александр Меламуд (ТРЦ Dream Town) – $ 65 млн. Гарик Корогодский (ТРЦ Dream Town) – $ 65 млн.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Киев попал в рейтинг стран с быстрорастущими ценами на жилье, несмотря на явное снижение экономических показателей.