Короли стройки: составлен рейтинг самых состоятельных украинцев в сфере недвижимости

Киевгорстрой ввел в эксплуатацию еще один ЖК Укрбуда
Скоро инвесторы смогут оформить право собственности
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В сотню богатейших людей Украины вошло 18 предпринимателей, которые имеют строительный бизнес.
Об этом свидетельствуют данные ежегодного рейтинга самых богатых украинцев по версии журнала "Корреспондент".
Так, из первой двадцатки списка около 8% крупнейших личных состояний сделаны на строительстве и девелопменте.
На чем зарабатывают самые богатые люди Украины
korrespondent.net
Топ украинских бизнесменов, которые зарабатывают миллионы долларов в сфере недвижимости:
Александр Ярославский (DCH) – $
510 млн.
Вагиф Алиев ("Мандарин Плаза, БЦ "Парус) – $
320 млн.
Леонид Юрушев (девелопер "Ярославов Вал") – $
215 млн.
Василий Хмельницкий (UFuture Investment Group) – $
205 млн.
Виктор Полищук (ТРЦ Gulliver) – $
132 млн.
Владимир Галантерник ("Аркадия Сити") – $
123.
Нвер Мхитарян, Артур Мхитарян (Taryan Group) – $
118 млн.
Аднан Киван (Kivan Group Companies, Kadorr Group) – $
103 млн.
Игорь Никонов (КАН Девелопмент) –
$
98 млн.
Владимир Школьник (Forum Managment Group) – $
90 млн.
Виталий Кличко, Владимир Кличко (Klitchko Managment Group) – $
84 млн.
Владимир Зубик ("Интергал-Буд") – $
79 млн.
Андрей Адамовский (ТРЦ Art Mall, Sky Mall) –
$
72 млн.
Александр Пилипенко (ПСГ "Ковальская") – $
67 млн.
Александр Меламуд (ТРЦ Dream Town) – $
65 млн.
Гарик Корогодский (ТРЦ Dream Town) – $
65 млн.
Как сообщали НЕРУХОМІ, Киев попал в рейтинг стран с быстрорастущими ценами на жилье, несмотря на явное снижение экономических показателей.
Скоро инвесторы смогут оформить право собственности
Имя покупателя пока не разглашается
Кличко настроен решительно
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В здании уже отключили воду и газ