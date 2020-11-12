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Короли стройки: составлен рейтинг самых состоятельных украинцев в сфере недвижимости

Команда Нерухомі 12.11.2020 - 13:42

В сотню богатейших людей Украины вошло 18 предпринимателей, которые имеют строительный бизнес.

Об этом свидетельствуют данные ежегодного рейтинга самых богатых украинцев по версии журнала "Корреспондент".

Так, из первой двадцатки списка около 8% крупнейших личных состояний сделаны на строительстве и девелопменте.

Описание:

На чем зарабатывают самые богатые люди Украины

Источник:

korrespondent.net

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Топ украинских бизнесменов, которые зарабатывают миллионы долларов в сфере недвижимости:

  1. Александр Ярославский (DCH) – $

    510 млн.

  2. Вагиф Алиев ("Мандарин Плаза, БЦ "Парус) – $

    320 млн.

  3. Леонид Юрушев (девелопер "Ярославов Вал") – $

    215 млн.

  4. Василий Хмельницкий (UFuture Investment Group) – $

    205 млн.

  5. Виктор Полищук (ТРЦ Gulliver) – $

    132 млн.

  6. Владимир Галантерник ("Аркадия Сити") – $

    123.

  7. Нвер Мхитарян, Артур Мхитарян (Taryan Group) – $

    118 млн.

  8. Аднан Киван (Kivan Group Companies, Kadorr Group) – $

    103 млн.

  9. Игорь Никонов (КАН Девелопмент) –

    $

    98 млн.

  10. Владимир Школьник (Forum Managment Group) – $

    90 млн.

  11. Виталий Кличко, Владимир Кличко (Klitchko Managment Group) – $

    84 млн.

  12. Владимир Зубик ("Интергал-Буд") – $

    79 млн.

  13. Андрей Адамовский (ТРЦ Art Mall, Sky Mall) –

    $

    72 млн.

  14. Александр Пилипенко (ПСГ "Ковальская") – $

    67 млн.

  15. Александр Меламуд (ТРЦ Dream Town) – $

    65 млн.

  16. Гарик Корогодский (ТРЦ Dream Town) – $

    65 млн.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Киев попал в рейтинг стран с быстрорастущими ценами на жилье, несмотря на явное снижение экономических показателей.

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