Рост цен на недвижимость: в мировом рейтинге Киев оказался в лидерах

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Земельный участок не соответствует целям застройки
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Киев попал в рейтинг стран с быстрорастущими ценами на жилье, несмотря на явное снижение экономических показателей.
Соответствующее исследование опубликовала британская компания KhightFrankGroup.
Согласно обнародованным данным, цены на жилье в украинской столице выросли в среднем на 11,2% за период с июня 2019 года по июнь 2020 год. Таким образом украинская столица заняла 11 место в списке среди 150 городов, обогнав такие города как Варшава, Будапешт и София. Также сильный рост цен на квартиры наблюдался в России и странах СНГ.
Как отмечают исследователи, лидерами рейтинга стали турецкие города – Измир (28,1%), Анкара (26,4%), Стамбул (20,2%).
В Киеве подорожало жилье
pixabay.com
Между тем, в компании рассказали в каких городах наблюдалось и снижение цен на недвижимость. Так в городах ОАЭ жилье подешевело: Абу-Даби (падение на 8,3%), Дубаи (6,6%).
Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее компания Deloitte представила обзор самой дорогой недвижимости Европы. В него попали 23 страны и 67 городов.
Земельный участок не соответствует целям застройки
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