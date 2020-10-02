Рост цен на недвижимость: в мировом рейтинге Киев оказался в лидерах

Киев попал в рейтинг стран с быстрорастущими ценами на жилье, несмотря на явное снижение экономических показателей.

Соответствующее исследование опубликовала британская компания KhightFrankGroup.

Согласно обнародованным данным, цены на жилье в украинской столице выросли в среднем на 11,2% за период с июня 2019 года по июнь 2020 год. Таким образом украинская столица заняла 11 место в списке среди 150 городов, обогнав такие города как Варшава, Будапешт и София. Также сильный рост цен на квартиры наблюдался в России и странах СНГ.

Как отмечают исследователи, лидерами рейтинга стали турецкие города – Измир (28,1%), Анкара (26,4%), Стамбул (20,2%).

В Киеве подорожало жилье pixabay.com

Между тем, в компании рассказали в каких городах наблюдалось и снижение цен на недвижимость. Так в городах ОАЭ жилье подешевело: Абу-Даби (падение на 8,3%), Дубаи (6,6%).

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее компания Deloitte представила обзор самой дорогой недвижимости Европы. В него попали 23 страны и 67 городов.