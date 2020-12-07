Кому из застройщиков повезло на прошлой неделе, а кому – не очень. Обзор работы ГАСИ

Последний месяц 2020 года будет насыщен как положительными, так и отрицательными решениями ГАСИ. Какие комплексы от каких застройщиков успеют в уходящем году получить разрешение или ввести в эксплуатацию в течение декабря будут следить НЕРУХОМІ.

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И так, в первых числах декабря, на прошлой неделе, смогли получить разрешение на строительство

ЖК Синергия Сити (V-V и очереди) от Синергия, который находится по ул. Достоевского и ул. Озерной в Ирпене Киевской области (ул. Достоевского, 1 б / 1, ул. Достоевского, 1 в).

Согласно разрешительной документации: общее количество квартир - 692, количество машиномест - 322, этажность - 10.

На прошлой неделе, 25.11.2020 застройщик не смог получить разрешение, в частности, в связи с необеспеченностью нормативного количества машиномест, не соблюдение требований максимально допустимой плотности населения и осуществление проектирования за пределами земельного участка. Однако, уже за неделю заказчик успел исправить замечания, подать повторно документы и получил разрешение на строительство.

ООО "Фонд "Качественное Жилье" получило разрешение на застройку земельного участка по адресу ул. Дегтярная, 2-4 (ул. Кожемяцкая, 10-Ж) в Подольском районе Киева с кадастровым номером 8000000000:85:381:0016. Согласно генплана застройщика именно на этом земельном участке расположена 5 и 6 секция скандально известного ЖК Подол Град Vintage от Edelburg Development. В это же время, другая часть ЖК (секции 1-4) строятся на смежном земельном участке по адресу ул. Вознесенский спуск, 28- 30, принадлежащему Украинскому обществу слепых (УТОС), и строятся по разрешению 2019 года.

Согласно выданного разрешения по ул. Дегтярная, 2-4: общее количество квартир - 84, количество этажей - 10, количество машиномест - 26.

Заказчик получил разрешение не с первой попытки. Так в конце августа текущего года, в отказе ГАСИ отмечались следующие основания: проектом не обеспечено необходимое количество парковочных площадок, проектирование осуществлено за пределами земельного участка; не соблюдены требования по размещению площадок.

Получили отказ в выдаче разрешения

Сразу 5 жилых комплексов от Интеграл-Буд:

1. ЖК Традиция, расположенная по адресу ул. Елены Пчелки, 3 в Дарницком районе. Отказ предоставлен ​​на строительство торгового центра (II очередь, 2-й пусковой комплекс). Основания для отказа: этажность и количество запроектированных зданий в поданном генеральном плане не соответствуют ДПТ; проектная документация, разработанная на пусковой комплекс, не может быть утверждена, а значит разрешение на выполнение строительных работ на пусковой комплекс не представляется; не соблюдено нормативное количество машиномест на автостоянке; не соблюдены требования ГСН по устройству парковочных мест для маломобильных групп населения.

2. III очередь ЖК Сырецкие сады, расположен на ул. Маршала Гречко, 10-б в Подольском районе Киева. Основания для отказа: не указана площадь земельного участка в экспертном отчете; в проектной документации отсутствуют решения относительно элементов благоустройства детских площадок; не представлены планы этажей, фасадов; не выполнены требования ГСН по размещению площадок для хозяйственных нужд; не соблюдены нормы размеров придомовых площадок; места для парковки личного автотранспорта лиц с инвалидностью размещены дальше 50 м от входа в дом; представленные технические условия ЗАО "АК "Киевводоканал" на водоснабжение и водоотвод от 11.10.2017 утратили силу.

3. ЖК Киевская Швейцария, расположен по ул. Макаровской в Шевченковском районе. Отказ получен на II и III очереди строительства. Основания для отказа: отсутствует согласование проектной документации с центральным органом охраны культурного наследия; не обеспечены жильцы комплекса достаточным количеством машиномест (как для очереди так и для комплекса в целом); проектирование осуществлено за пределами земельного участка; не выполнены требования относительно расстояния от открытых автостоянок до окон жилых домов (менее 15); не выполнены требования ГСН по расстоянию от запроектированного дома к существующему жилому дому (усадебная застройка), которая составляет 25 м (необходимое расстояние - 82 м); ствол мусоропровода примыкает к жилым помещениям; превышение максимально допустимой плотности населения. Это уже вторая попытка получить разрешение на II и III очередь, месяц назад, отказ получили также на IV, V, VI, VII, VIII и IX очереди строительства.

4. ЖК Парковые озера по адресу: ул. Воскресенская, 7 в Днепровском районе Киева. Отказ предоставлен ​​на строительство блока социально-общественного назначения (IV очередь 4 пусковой комплекс.)

Основания для отказа: генеральный план разработан не в соответствии с ГСТУ; утратившие силу технические условия; в проектной документации не обоснованное отнесение здания социально-общественного назначения ко II степени огнестойкости; в проектной документации отсутствуют сведения о размещении ближайшего пожарно-спасательного подразделения (части).

5. ЖК Озерный Гай, по адресу: ул. Свободы, 1 в селе Гатное Киево-Святошинского района Киевской области. Отказ предоставлен ​​на 26 очередь строительства (паркинг).

Основания для отказа: не представлены вывод из ОВД (запроектированное обустройство автостоянки вместимостью 1130 машиномест общей площадью более 1 Га) экспертный отчет составлен без учета требований ГСТУ (не верно указана площадь участка); не предоставлена проектная документация в части чертежей генерального плана на топографической основе; этажность и количество секций запроектированных домов в поданном генеральном плане не соответствуют детальному плану территорий (в соответствии с ДПТ этажность комплекса должна составлять не более 9 этажей, тогда как у запроектированного дома 10 этажей); не представлена выписка из Государственного реестра прав землепользования земельным участком; технико-экономические показатели экспертного отчета не соответствуют технико-экономическим показателям экспертного отчета по рассмотрению проектной документации по эскизному проекту.

6. ООО "КОРП-ПОСТАЧ" на строительство многоквартирного жилого дома по ул. Победы, 69-А в Харькове. Учредителем ООО "КОРП-ПОСТАЧ" с февраля 2020 является Жилстрой-2.

Как следует из отказа ГАСИ заказчик не очень "заморачивался" при подаче документов для получения разрешения: не была предоставлена выписка из Государственного реестра прав о правах на земельный участок; экспертный отчет; документ об утверждении проекта и фотокопия договора подряда (генерального подряда); приказ о назначении ответственного исполнителя работ и информация о лицензии, дающей право на выполнение строительных работ; фотокопия документа о назначении лиц, осуществляющих авторский надзор и лиц на осуществление технического надзора; не приложены результаты ОВД. Кроме того, не обеспечено достаточным количеством парковочных мест и зарядных устройств для автомобилей с электрическими двигателями, не соблюдены размеры площадок в составе придомовых территорий; не представлено согласование высотности с эксплуатантом аэродрома и органом по вопросам гражданской авиации; не обустроены на автостоянке места для транспорта лиц с инвалидностью.

7. ЖК ул. Великотырновской, 4а в Полтаве от Полтавтрансбуд. Отказ предоставлен ​​в связи с тем, что проектирование ведется за пределами отведенного земельного участка; площадь территории благоустройства превышает площадь землевладения; чертежи ГП выполнены с нарушениями; не представлено информация о лицензии, дающей право на выполнение строительных работ; не предоставлена фотокопия договора подряда на осуществление технического надзора; не обеспечено достаточным количеством парковочных мест; объект строительства не обеспечен зарядными устройствами для автомобилей с электрическими двигателями.

8. ЖК West Towers от IDM Group, расположенный по ул. Легоцкого Тиводара в Ужгороде Закарпатская области.

Основания для отказа: технико-экономические показатели экспертного отчета не соответствуют технико-экономическим показателям приказа об утверждении проектной документации; не соблюдены требования по максимально допустимому проценту застройки земельного участка; нарушена норма количества машиномест; проектирование осуществлено за пределами земельного участка; не соблюдены санитарно-защитные зоны.

9. Частное сельскохозяйственное с/х предприятие "Согласие" на строительство многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями по ул.Садовая, 11 в городе Дунаевцы Хмельницкой области.

Основания для отказа: не обеспечено достаточным количеством парковочных мест и не обеспечено зарядными устройствами для автомобилей с электрическими двигателями; в связи с плохим качеством предоставленных чертежей генерального плана (выданного территориальным органом), невозможно установить соблюдение требований обеспечения нормативными размерами площадок в составе придомовых территории.

Принято в эксплуатацию. Поздравляем инвесторов

ЖК Millennium State от R-Building по адресу: ул. Кожедуба Ивана, 3; 3-А в Буче Киевской области. Получено сразу четыре сертификата готовности объекта к эксплуатации (III очередь строительства, 1-й - 4-й пусковые комплексы).

ЖК Obolon Residences от Dragon Capital по адресу: проспект Оболонский, 26 в Оболонском районе Киева. Сертификат получен на жилую секцию №3, паркинг и встроенные нежилые помещения (III очередь, 3-й - 6-й пусковые комплексы).

ЖК Днепровские Врата 2 от Инвестднипробуд, расположенного по улице Содружества и улицы Семейной в пгт. Слобожанское Днепропетровской области. Введена I очередь строительства.

Получили отказ в принятии в эксплуатации (возвращены документы на доработку)

Сразу 2 жилые комплексы от Интеграл-Буд:

1. ЖК Малахит в Шевченковском районе. Жилой дом №5 (IV очередь строительства) не введен в эксплуатацию, в связи с тем, что в помещении детского дошкольного учреждения отсутствуют внутренние перегородки, отделка, не выполнен монтаж инженерного и технологического оборудования, отсутствует ограждение внутренних лестниц, также заказчиком не представлена проектно-технологическая и исполнительная документация.

2. ЖК Сырецкие сады, расположен на ул. Маршала Гречко, 10-б в Подольском районе Киева. Если на III очередь ЖК не дали разрешение на строительство, то документы на I очередь и пусковой комплекс (жилой дом № 1, ТП, КНС) возвращены на доработку и не введены в эксплуатацию в связи с тем, что не в полном объеме выполнены работы по созданию беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения, отсутствуют тактильные элементы, имеющиеся перила на входных пандусах не соответствуют требованиям ГСН В.2.2-40: 2018.

3. ЖК "Мира-2" от Трест Жилстрой-1 по адресу: Харьков, проспект Московский. Получено сразу 9 отказов на дома № 2 - 6 (I очередь, 2-й - 6-й пусковые комплексы), дом № 12 и № 15 (III очередь, 1-й и 2-й пусковые комплексы).

Часть жилых домов получила отказ в связи с незаконченными работами по монтажу счетчиков на всех этажах и/или не установка радиаторов, а также с незаконченным и работами по монтажу сетей водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения.

ЖК на Венгерской, 14 (Мальвы) от Новый Львов, по адресу: ул. Венгерская, 14 во Львове. Отказ в введенные предоставлена ​​на I очередь строительства.

5. ЖК Пасечный от Ваш дом, который расположен на ул. на ул. Пасечной, 133 во Львове. Возвращены на доработку документы по жилому дому №6 (I очередь). Основания для возврата: не выполнены строительные работы по обустройству мест для хранения автомобилей, в том числе паркоместа для маломобильных групп населения, незавершенные монтажные работы системы отопления, не завершены работы по устройству внутренней системы водоснабжения и водоотведения, внутренней системы электроснабжения, не завершены внутренние отделочные работы (устройство напольного покрытия, облицовки керамической плиткой, частично не завершены работы по благоустройства территории), отсутствуют мусоропроводы, в акте готовности выявлены расхождения между технико-экономическими показателями объекта в экспертном отчете и в техническом паспорте.

6. ЖК Оптимісто от Smile Development, расположен по ул. Киевской, 1/1 в с. Гатное, Киево-Святошинского района Киевской области. На доработку возвращены документы на принятии жилого дома № 1, состоящего из 4-5 секций (I очередь, 2 пусковой комплекс). Основания для отказа: данные технического паспорта не соответствуют технико-экономическим показателям экспертного отчета в части строительного объема.

7. ЖК София от Альфа Development, расположен по ул. Мичурина в селе Агрономическое, Винницкого района. Винницкой области. Основания для возвращения на доработку (10, 11, 12, 13 очередь) строительно-монтажные работы выполнены не в полном объеме, в п. 9 акта готовности объекта к эксплуатации не указаны работы по отделке фасада и благоустройства территории, сроки выполнения которых переносятся из-за неблагоприятных погодных условий.

Вот так начался зимний сезон в сфере недвижимости. Как пойдет дальше работа ГАСИ, кто сможет получить право выполнять строительные работы, а кто пойдет устранять недостатки в проекте, кому посчастливится ввести в эксплуатацию с первого раза, а кому нет, - следите в нашей постоянной рубрике вместе с командой НЕРУХОМІ.