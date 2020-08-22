Когда места совсем нет: в Сеуле построили невероятно узкий пятиэтажный дом для одной семьи. Фото

В одном из плотно заселенных жилых районов Сеула архитекторы из фирмы TRU Architects спроектировали односемейный дом с пятью этажами на площади лишь 95 квадратных метров.

Как сообщает Archdaily, ввиду отсутствия необходимой площади и желая сделать дом максимально удобным, здание получило довольно оригинальную форму.

Необычный дом в Сеуле archdaily.com

Даже такая небольшая площадь земли в Сеуле стоит очень дорого, поэтому владелец построил такое помещение для собственной семьи и своих родителей.

Именно поэтому, архитекторы разрабатывали отдельные пространства для обеих семей, чтобы обеспечить приватностью всех. На первом этаже есть семейная столовая, а на втором – спальня родителей.

Необычный дом в Сеуле archdaily.com

При этом спальня супругов располагается на третьем этаже, а гостиная – на четвертом. Пятый этаж предназначен для детей, а крыша – это сбор всех членов семьи. Каждый этаж имеет свою открытую зону, чтобы жители могли наслаждаться свежим воздухом, не спускаясь на первый этаж. Также на первом этаже есть задний двор для зоны гриля и выращивания овощей.

Необычный дом в Сеуле archdaily.com

"Мы спроектировали "вороно-ступенчатый фронтон" с наклонной стеной, чтобы максимизировать площадь фасада, и одновременно обеспечить жителей просторными комнатами. Гараж здесь сделан в крутом изгибе стены", - рассказали архитекторы.

Для внешнего материала использовали теплый оранжевый кирпич, чтобы слиться с окружающими домами.