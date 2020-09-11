Киевгорстрой принял уже пятнадцать проблемных объектов Укрбуда

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Холдинговая компания Киевгорстрой приняла очередной объект корпорации Укрбуд. Пятнадцатым комплексом, который будет достраивать Киевгорстрой, стал ЖК ЗЛАГОДА.
Об написал глава правления — президент Киевгорстроя Игорь Кушнир в Facebook, в пятницу, 11 сентября.
"Это один из самых ожидаемых ЖК, о нем спрашивали очень часто. И вот свершилось! Работы на площадке начнутся в ближайшее время. По поводу других еще не принятых: по Art House все еще надеемся на организацию встречи с Минобороны", - написал он.
Кушнир напомнил, что министерству нужно должным образом оформить землю, чтобы Киевгорстрой мог принять объект на законных основаниях.
"Про (ЖК) ЧАРИВНЕ МИСТО, я уже писал — по нему готов основной договор. Минобороны дорабатывает дополнения к договорам по нему и по ОБЕРИГ-2. И готовы принимать", — написал Кушнир.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве в четверг, 13 августа, возле Министерства обороны инвесторы Укрбуда в знак протеста перекрыли Воздухофлотский проспект. Митингующие утверждают, что они оказались в безвыходном положении после того, как строительство их домов оказалось замороженным.
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