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Киевгорстрой договорился с Минобороны по ЖК ЧАРИВНЕ МИСТО

04.09.2020 - 17:27

Холдинговая компания "Киевгорстрой" подписала договор с Министерством обороны Украины для завершения строительства жилого комплекса ЧАРИВНЕ МИСТО корпорации Укрбуд.

Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщил президент КГС Игорь Кушнир.

"Подписали основной договор по ЧАРИВНОМУ МИСТУ! Еще не окончательная, но уже победа! Сейчас в Минобороны в работе дополнения к договорам по этому ЖК и по ОБЕРЕГУ-2", – написал Кушнир.

По его словам, после этого комплексы будут приняты на баланс "Киевгорстроя" в полном объеме.

Ранее Кушнир сообщал, что компания также ожидает встречи с министерством по вопросу ЖК ART HOUSE.

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, 13 августа, возле Министерства обороны инвесторы Укрбуда в знак протеста перекрыли Воздухофлотский проспект. Для привлечения внимания к проблеме они устроили масштабную акцию протеста с перекрытием дороги, разжиганием фаеров и установкой палаток.

Митингующие утверждают, что они оказались в безвыходном положении после того, как строительство их домов оказалось замороженным.

Объекты:

ЖК Чарівне Місто

Застройщики:

УКРБУД Киевгорстрой

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