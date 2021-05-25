Какие ЖК одобрила ГАСИ: недельный обзор выданных разрешений и сертификатов

Каким застройщикам Государственная архитектурно-строительная инспекция выдала разрешения на строительство жилых комплексов (СС3) и сертификаты готовности к эксплуатации, а также кому отказала в выдаче этих документов с 17 по 21 мая – читайте в материале НЕРУХОМІ.

Описание: Обзор работы ГАСИ источник: НЕРУХОМІ Alt:

Разрешение выдано

1. ЖК Пространство Eco City от Пространство Девелопмент по ул. Радостная, 29, 33, 39 в Малиновском районе Одессы (микрорайон "Черемушки").

Разрешение выдано на строительство жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями, детским садом и подземным паркингом.

В планах застройщика разместить ЖК Пространство Eco City на 15 га земли. Пока же предусмотрено строительство 3 земельных участков площадью почти 3,3 га, целевое назначение которых 30 октября 2019 года было изменено Одесским городским советом с земель "для строительства и обслуживания зданий торговли" на соответствующее.

Как сообщили источники НЕРУХОМІ, Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2. в 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Так, досудебным расследованием установлено, что в период 2008-2018 годов должностные лица Одесского горсовета по предварительному сговору с подконтрольными коммунальными предприятиями и застройщиками передали земельные участки в нарушение земельного законодательства, в частности группе компаний "Пространство".

В рамках производства рассматривается законность строительства ЖК Пространство на Донского по ул. Донского, 59 в Одессе, где под видом пансионата на землях рекреационного назначения реализуется жилой комплекс, и ЖК Пространство на Маячном от Пространство Девелопмент, который также строится на землях рекреационного назначения.

2. ЖК по ул. Садовая, 11 в Дунаевцах Хмельницкой области.

Разрешение выдано на застройку земельных участков площадью 0,5 га. Предусмотрено строительство трех 5-этажных жилых домов на 115 квартир.

Участки на основании договора суперфиция находятся в пользовании Частно-арендного с/х предприятия "Злагода", которое зарегистрировано по адресу строительства.

Генподрядчик строительства – частное малое предприятие "Лидер", скандально известное в Хмельницком благодаря строительству ЖК Комфорт по ул. Тернопольская, 34а.

По данным аналитической системы Youcontrol, руководителем ЧАСП "Злагода" является Ярослав Богданович Сенчук, а ЧМП "Лидер" – Богдан Анатольевич Сенчук.

3. ЖК по ул. Клочковской, 98, 98-А в Харькове от Трест Жилстрой-1.

Разрешение выдано на застройку трех земельных участков, расположенных вдоль улицы площадью почти 0,9 га.

Предусмотрено строительство 18-этажного дома на 373 квартиры.

Разрешение предоставлено ООО "Трест Жилстрой-1 " и ООО "Овис-Сервис", которое по данным Youcontrol также входит в финансово-промышленную группу "Трест Жилстрой-1".

В декабре 2019 и феврале 2020 года ГАСИ предоставила отказ в выдаче разрешения по следующим основаниям: не осуществление корректировки в связи с введением в действие новых нормативных документов; отсутствие согласования проектной документации с органом охраны культурного наследия; отсутствие достаточного количества машиномест; не обеспечено нормативной площади площадок для игр детей и временной стоянки велосипедов; проектирование осуществлено за пределами земельных участков; превышен процент застройки участка; и др.

Вместе с тем сейчас разрешение предоставлено на основании экспертного отчета от 7 ноября 2019 года, то есть проект не претерпел изменений, а следовательно указанные недостатки объекта остаются.

Отказано в выдаче разрешения

1. ЖК Comfort Hall от Будторгинвест по ул. Русской, 229-Б в Черновцах (II очередь строительства).

Основания для отказа: не предоставлена проектная документация в части чертежей генерального плана, планов этажей и фасадов; не предоставлен экспертный отчет.

Принято в эксплуатацию

1. ЖК Olympic Park от Status Group по ул. Харьковское шоссе, 210 в Дарницком районе Киева (I очередь, 1 п.к.), строящегося на землях Одесской юридической академии, в пределах санитарно-защитной зоны от Бортнической станции аэрации.

В эксплуатацию принят 27-этажный дом на 220 квартир.

Задержка во введении – более 2 лет.

2. ЖК LaLaLand от Фундамент по ул. Берковецкой, 6 в Святошинском районе Киева (I-II очереди строительства).

В эксплуатацию приняты два 2-секционных дома в 13 этажей на 456 квартир.

Задержка во введении составляет 2 года для первого дома, и 1 год 9 месяцев – для второго.

ЖК LaLaLand от Фундамент и банка "Аркада" должен был состоять из десятков домов, однако после выхода из проекта банка "Аркада", было построено только два 2-секционных жилых дома. Сейчас застройка по ул. Берковецкая, 6 осуществляется DIM Group, реализующая проект ЖК Lucky Land.

3. ЖК Парус City от Парус Development по ул. Кульпарковской, 93 во Львове (II очередь).

В эксплуатацию принят дом №2 на 381 квартиру.

Задержка во введении – 2 квартала.

4. ЖК Горганы от Квітка. Майстерня будинків на ул. Стрыйская, 195 во Львове (II и III очередь).

Получено два сертификата готовности на дом №2 и №3. Таким образом весь комплекс принят в эксплуатацию.

Задержка во введении дома №2 – 1 квартал. Дом №3 принято раньше запланированного срока.

5. ЖК на Стрыйской от Креатор-Буд по ул. Стрыйской, 195 в Львове (V очередь).

В эксплуатацию принят жилой дом №5 на 165 квартир.

Задержка во введении – 2 квартала.

6. ЖК Welcome Home на Стеценко от Фундамент по ул. Стеценко в Святошинском районе Киева (III очередь, 8 и 12 пусковые комплексы).

В эксплуатацию введен 6-секционный дом №9 на 192 квартиры.

Задержка во введении – 2 года.

7. ЖК Приморские Сады от Graf development по ул. Марсельская в с. Крыжановка Одесской области.

Получено два сертификата готовности на секции №3 и №4 дома №1.

Первоначально заявленная дата ввода секции №3 – 3 квартал 2019 года, секции №4 – 1 квартал 2020 года.

8. ЖК Оазис Буковины от Буковинабуд по ул. Немировской в Черновцах.

В эксплуатацию принято секцию №2 на 53 квартиры.

Задержка во введении от первоначально заявленной даты составляет 4 года.

9. ЖК West House от ГРК Столица по ул. Кустанайской, 13 в Голосеевском районе Киева.

Так, состоящий из двух домов жилой комплекс полностью введен в эксплуатацию.

Задержка составила более 2 лет.

10. ЖК Гранд Парк по просп. Героев Украины, 11Б в Николаеве (I очередь).

В эксплуатацию принят 11-этажный дом на 37 квартир (секция №1).

Задержка во введении – 2 года.

11. ЖК Standard One от KDD Engineering по ул. Васильковской, 100-а в Голосеевском районе Киева (III очередь).

Сертификат готовности предоставлен на торгово-офисный центр.

Отказано в принятии в эксплуатацию

1. ЖК Моне от РИЕЛ по ул. Замарстыновской, 233 во Львове.

Основания для отказа: на объекте не завершены работы по устройству паркомест для автомобилей и частично по благоустройству территории.

2. ЖК Жемчужина Подолья между ул. Профессора Шульги и ул. Юковка в Виннице.

Основания для отказа: не предоставлена в полном объеме исполнительная документация; в секции 1 в жилом доме не завершены работы по отделке стен и потолка в местах общего пользования; не завершены работы по благоустройству придомовой территории (не оборудованы площадки для отдыха взрослых и детей, хозяйственных и мусорных баков).

Как будет продвигаться дальше работа ГАСИ, следите в нашей постоянной рубрике вместе с командой НЕРУХОМІ.