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Какие ЖК одобрила ГАСИ: недельный обзор выданных разрешений и сертификатов

Команда Нерухомі 25.05.2021 - 10:01

Каким застройщикам Государственная архитектурно-строительная инспекция выдала разрешения на строительство жилых комплексов (СС3) и сертификаты готовности к эксплуатации, а также кому отказала в выдаче этих документов с 17 по 21 мая – читайте в материале НЕРУХОМІ.

Описание:

Обзор работы ГАСИ

источник:

НЕРУХОМІ

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Разрешение выдано

1. ЖК Пространство Eco City от Пространство Девелопмент по ул. Радостная, 29, 33, 39 в Малиновском районе Одессы (микрорайон "Черемушки").

Разрешение выдано на строительство жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями, детским садом и подземным паркингом.

В планах застройщика разместить ЖК Пространство Eco City на 15 га земли. Пока же предусмотрено строительство 3 земельных участков площадью почти 3,3 га, целевое назначение которых 30 октября 2019 года было изменено Одесским городским советом с земель "для строительства и обслуживания зданий торговли" на соответствующее.

Как сообщили источники НЕРУХОМІ, Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2. в 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Так, досудебным расследованием установлено, что в период 2008-2018 годов должностные лица Одесского горсовета по предварительному сговору с подконтрольными коммунальными предприятиями и застройщиками передали земельные участки в нарушение земельного законодательства, в частности группе компаний "Пространство".

В рамках производства рассматривается законность строительства ЖК Пространство на Донского по ул. Донского, 59 в Одессе, где под видом пансионата на землях рекреационного назначения реализуется жилой комплекс, и ЖК Пространство на Маячном от Пространство Девелопмент, который также строится на землях рекреационного назначения.

2. ЖК по ул. Садовая, 11 в Дунаевцах Хмельницкой области.

Разрешение выдано на застройку земельных участков площадью 0,5 га. Предусмотрено строительство трех 5-этажных жилых домов на 115 квартир.

Участки на основании договора суперфиция находятся в пользовании Частно-арендного с/х предприятия "Злагода", которое зарегистрировано по адресу строительства.

Генподрядчик строительства – частное малое предприятие "Лидер", скандально известное в Хмельницком благодаря строительству ЖК Комфорт по ул. Тернопольская, 34а.

По данным аналитической системы Youcontrol, руководителем ЧАСП "Злагода" является Ярослав Богданович Сенчук, а ЧМП "Лидер" – Богдан Анатольевич Сенчук.

3. ЖК по ул. Клочковской, 98, 98-А в Харькове от Трест Жилстрой-1.

Разрешение выдано на застройку трех земельных участков, расположенных вдоль улицы площадью почти 0,9 га.

Предусмотрено строительство 18-этажного дома на 373 квартиры.

Разрешение предоставлено ООО "Трест Жилстрой-1 " и ООО "Овис-Сервис", которое по данным Youcontrol также входит в финансово-промышленную группу "Трест Жилстрой-1".

В декабре 2019 и феврале 2020 года ГАСИ предоставила отказ в выдаче разрешения по следующим основаниям: не осуществление корректировки в связи с введением в действие новых нормативных документов; отсутствие согласования проектной документации с органом охраны культурного наследия; отсутствие достаточного количества машиномест; не обеспечено нормативной площади площадок для игр детей и временной стоянки велосипедов; проектирование осуществлено за пределами земельных участков; превышен процент застройки участка; и др.

Вместе с тем сейчас разрешение предоставлено на основании экспертного отчета от 7 ноября 2019 года, то есть проект не претерпел изменений, а следовательно указанные недостатки объекта остаются.

Отказано в выдаче разрешения

1. ЖК Comfort Hall от Будторгинвест по ул. Русской, 229-Б в Черновцах (II очередь строительства).

Основания для отказа: не предоставлена проектная документация в части чертежей генерального плана, планов этажей и фасадов; не предоставлен экспертный отчет.

Принято в эксплуатацию

1. ЖК Olympic Park от Status Group по ул. Харьковское шоссе, 210 в Дарницком районе Киева (I очередь, 1 п.к.), строящегося на землях Одесской юридической академии, в пределах санитарно-защитной зоны от Бортнической станции аэрации.

В эксплуатацию принят 27-этажный дом на 220 квартир.

Задержка во введении – более 2 лет.

2. ЖК LaLaLand от Фундамент по ул. Берковецкой, 6 в Святошинском районе Киева (I-II очереди строительства).

В эксплуатацию приняты два 2-секционных дома в 13 этажей на 456 квартир.

Задержка во введении составляет 2 года для первого дома, и 1 год 9 месяцев – для второго.

ЖК LaLaLand от Фундамент и банка "Аркада" должен был состоять из десятков домов, однако после выхода из проекта банка "Аркада", было построено только два 2-секционных жилых дома. Сейчас застройка по ул. Берковецкая, 6 осуществляется DIM Group, реализующая проект ЖК Lucky Land.

3. ЖК Парус City от Парус Development по ул. Кульпарковской, 93 во Львове (II очередь).

В эксплуатацию принят дом №2 на 381 квартиру.

Задержка во введении – 2 квартала.

4. ЖК Горганы от Квітка. Майстерня будинків на ул. Стрыйская, 195 во Львове (II и III очередь).

Получено два сертификата готовности на дом №2 и №3. Таким образом весь комплекс принят в эксплуатацию.

Задержка во введении дома №2 – 1 квартал. Дом №3 принято раньше запланированного срока.

5. ЖК на Стрыйской от Креатор-Буд по ул. Стрыйской, 195 в Львове (V очередь).

В эксплуатацию принят жилой дом №5 на 165 квартир.

Задержка во введении – 2 квартала.

6. ЖК Welcome Home на Стеценко от Фундамент по ул. Стеценко в Святошинском районе Киева (III очередь, 8 и 12 пусковые комплексы).

В эксплуатацию введен 6-секционный дом №9 на 192 квартиры.

Задержка во введении – 2 года.

7. ЖК Приморские Сады от Graf development по ул. Марсельская в с. Крыжановка Одесской области.

Получено два сертификата готовности на секции №3 и №4 дома №1.

Первоначально заявленная дата ввода секции №3 – 3 квартал 2019 года, секции №4 – 1 квартал 2020 года.

8. ЖК Оазис Буковины от Буковинабуд по ул. Немировской в Черновцах.

В эксплуатацию принято секцию №2 на 53 квартиры.

Задержка во введении от первоначально заявленной даты составляет 4 года.

9. ЖК West House от ГРК Столица по ул. Кустанайской, 13 в Голосеевском районе Киева.

Так, состоящий из двух домов жилой комплекс полностью введен в эксплуатацию.

Задержка составила более 2 лет.

10. ЖК Гранд Парк по просп. Героев Украины, 11Б в Николаеве (I очередь).

В эксплуатацию принят 11-этажный дом на 37 квартир (секция №1).

Задержка во введении – 2 года.

11. ЖК Standard One от KDD Engineering по ул. Васильковской, 100-а в Голосеевском районе Киева (III очередь).

Сертификат готовности предоставлен на торгово-офисный центр.

Отказано в принятии в эксплуатацию

1. ЖК Моне от РИЕЛ по ул. Замарстыновской, 233 во Львове.

Основания для отказа: на объекте не завершены работы по устройству паркомест для автомобилей и частично по благоустройству территории.

2. ЖК Жемчужина Подолья между ул. Профессора Шульги и ул. Юковка в Виннице.

Основания для отказа: не предоставлена в полном объеме исполнительная документация; в секции 1 в жилом доме не завершены работы по отделке стен и потолка в местах общего пользования; не завершены работы по благоустройству придомовой территории (не оборудованы площадки для отдыха взрослых и детей, хозяйственных и мусорных баков).

Как будет продвигаться дальше работа ГАСИ, следите в нашей постоянной рубрике вместе с командой НЕРУХОМІ.

Объекты:

ЖК Парус City ЖК Горганы ЖК на Стрыйской ЖК Пространство Eco City ЖК Olympic Park ЖК LaLaLand ЖК Приморские Сады ЖК Welcome Home на Стеценко ЖК West House ЖК Standard One

Застройщики:

Пространство Девелопмент ГРК Столица Квітка. Майстерня будинків Фундамент Парус Development Креатор-Буд РІЕЛ Status Group Трест Жилстрой-1 Graf development KDD Engineering

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