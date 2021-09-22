К премьеру и НАБУ обратились в связи с застройкой территории НАУ

Народный депутат Роман Грищук направил обращение премьер-министру и в Национальное антикоррупционное бюро в связи с масштабным строительством жилого комплекса на землях Национального авиационного университета.

Об этом парламентарий написал в среду, 22 сентября, у себя в Facebook.

По его словам, согласно выданных столичными властями градусловий на землях университета собираются построить комплекс почти на 2 тысячи квартир. Депутат также пообещал поднять этот вопрос в комитете образования, науки и инноваций.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Государственная архитектурно-строительная инспекция за день до ликвидации разрешила строительство ЖК на территории НАУ. Так, в14 домах должны разместить 1659 квартир, общей площадью 107,3 тысяч квадратных метров. Наименование объекта предусматривает также строительство спортивного комплекса. По данным реестра, генподрядчиком строительства на территории студгородка выступит ООО "Атмосфера инжиниринг системз". Источники НЕРУХОМІ сообщают, что девелопером комплекса будет Saga Development.

Напомним, что ГАСИ за последние 14 дней работы выполнила двухмесячную "норму" по выдаче разрешений. В свою очередь глава Минрегиона Алексей Чернышов пообещал, что Госархстройинспекцию ждет масштабная проверка. 15 сентября функции государственного контроля в области строительства начала выполнять новосозданная структура ГИАГ.