Работу ГАСИ, которая нон-стопом выдавала разрешения, проверят – Минрегион

ГАСИ, которая за последние две недели своей работы выдала более 400 разрешений ждет масштабная проверка.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов во время конференции в среду, 15 сентября.

Он прокомментировал работу ГАСИ и отметил, что ее деятельность будет тщательно исследована.

"Анализ деятельности ГАСИ будет проведен не только за последние две недели, но и за все время ее существования и будет рассмотрено все то, что было оформлено", - подчеркнул глава Минрегиона.

О том, что Госархстройинспекция последние 14 дней работала без выходных и выполнила двухмесячную норму, написал в соцсети эксперт по градостроительству Георгий Могильный.

"Нет, это не ошибка – все 14 дней сентября, включая субботу и воскресенье, клепают документы", - написал эксперт.

Он также сравнил, как работала Госархстройинспекция ранее. К примеру, за 8 месяцев ГАСИ выдала 1621 разрешение, выходит, что за две недели сотрудники инспекции выполнили двухмесячную норму.

При этом, как подчеркнул Могильный, за последнюю неделю выданные документы не отображались в Единой государственной электронной системе в сфере строительства, однако 14 сентября были открыты публично.

Эксперт заметил, что разрешения выдавались с нарушениями высотных ограничений, Генплану, с многоразовым превышением плотности застройки, для ЖК под видом гостиниц и прочее.

Особое возмущение у Могильного вызвало выдача разрешение на строительство 34-этажного жилого комплекса на бульваре Леси Украинки, 7-9 в Печерском районе столицы компании ПознякиЖилБуд.

Как сообщали НЕРУХОМІ, 1 сентября Госинспекция архитектуры и градостроительства набрала необходимый минимум для запуска работы структуры. По словам главы Минрегиона, ГАСИ считалась одним из самых коррумпированных органов в государстве и 15 сентября она завершила свое функционирование.

В этот же день вышло постановление Кабмина, который одобрил запуск Госинспекции архитектуры и градостроительства и переход к ней функций государственного архитектурно-строительного контроля.