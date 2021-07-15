Историко-архитектурный план Киева рекомендовали к утверждению

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Научно-методичный совет рекомендовал к утверждению историко-архитектурный план Киева.
Об этом написал глава Минкульта Александр Ткаченко у себя в Facebook в четверг, 15 июля.
По словам министра, ИАОП был утвержден накануне "после долгих и сложных дебатов". Теперь, как считает Ткаченко "будет чем апеллировать в борьбе со строительным беспределом". Также Минкульт теперь не допустит никаких манипуляций с высотностью зданий в исторических ареалах столицы.
Чтобы ИАОП полноценно заработал необходимо еще провести несколько процедур, на которые уйдет несколько недель, но "главный шаг уже сделан".
В свою очередь эксперт в сфере градостроительства Георгий Могильный считает, что никаких исторических ареалов и режимов их использования в Киеве не появится.
"Даже если Кличко воспользуется помощью Тканченко и нагло использует проект ИАОП для протягивания нового Генплана Киева, все равно никаких границ и режимов использования исторических ареалов не появится", - подчеркнул эксперт.
Сам по себе ИАОП при действующем законодательстве по сути просто картинки, из которых минимум пользы, добавил Могильный.
Как сообщали НЕРУХОМІ, историко-архитектурный опорный план Киева является частью разрабатываемого Генерального плана. В мае он был рассмотрен обновленным составом Научно-методического совета по вопросам охраны культурного наследия при Минкульте и отправлен на доработку.
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