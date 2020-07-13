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Инвесторы недостроев от Аркады рассказали о систематических угрозах в свой адрес

13.07.2020 - 13:42

Инвесторы строительства от банка Аркада, которые поставили палаточный городок у здания Киевской горадминистрации, рассказали о систематических угрозах в их адрес.

Об этом говорится в сообщении паблика "Все недострои – банк Аркада".

"Три молодых человека спортивного телосложения посетили палаточный городок под КГГА, расспрашивали инвесторов о журналах дежурств и сказали, что "в нашей стране можно оказаться в лесу пожизненно". Затем эти мужчины подошли к своим 4 коллегам, которые сидели рядом за столиками, и общались с полицией. То есть, в общем эта группировка состояла из 7 человек", – говорится в сообщении.

Акция протеста в Киеве

facebook.com/ArkadaNedobudovi

Также митингующие рассказали, что на палаточный городок митингующих под КГГА было совершено нападение шестью неизвестными лицами.

"Палатки митингующих пытались разрушить. Этому помешали инвесторы, которые каждую ночь дежурят. Лица преступников, совершивших нападение, до сих пор не установлены полицией города. Некоторые инвесторы – женщины, находившиеся в ту ночь в палатках, до сих пор в стрессе от этого, но не отказываются от дежурств. Мы боремся за свои квартиры. Нас не запугать”, – рассказали участники акции.

Как сообщали НЕРУХОМІ, мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что правоохранительные органы должны разобраться с Аркадой, инвесторы которого до сих пор не могут заселиться в квартиры, которые практически готовы.

В КГГА также призвали банк Аркада принять принципиальное решение и устранить проблему с завершением строительства ряда жилых комплексов, инвесторами которых уже стали 13 тысяч семей.

Застройщики:

Банк «Аркада»

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