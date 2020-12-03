Госинспекции градостроительства назначили нового руководителя

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На заседании Кабинета министров в среду, 2 декабря, назначили Сергея Прохорова на должность первого заместителя главы Государственной инспекции градостроительства (ГИГ). Поскольку у данного ведомства нет руководителя, Прохоров временно его возглавит.
О кадровых назначениях во время заседания правительства сообщил народный депутат Василий Мокан.
Как известно, Прохоров проработал в Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в Винницкой области около 10 лет. Два года он был первым заместителем председателя Козятинской районной госадминистрации.
По словам главы Минрегиона Алексея Чернышова, назначение руководителя Госинспекции градостроительства – важный шаг реформы строительной сферы.
"Надеюсь, что новый глава ГИГ в короткие сроки сможет наладить работу этого органа. Ведь и отрасль, и общество уже давно ждут конструктивные изменения в сфере градостроительства. Мы прилагаем максимум усилий для ускорения реформы и завершение этапа ликвидации ГАСИ, как одного из самых коррумпированных органов в этой сфере", - заявил министр.
Кабмин решает кадровые вопросы в сфере строительства
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Подчеркнем, что в рамках реформы сферы строительства, предусматривающий ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции, в марте 2020 года были созданы Государственной инспекции градостроительства, на которое возложена контрольно-надзорные функции в строительстве и Государственная сервисная служба градостроительства, которая должна выполнять регистрационные функции.
Как сообщали НЕРУХОМІ, правительство 22 октября отстранило главу ГИГ Юрия Васильченко и руководителя Госсервисстроя Алексея Башкирова от занимаемых должностей. 25 ноября новым руководителем Государственной сервисной службы градостроительства была назначена Наталья Дюжилова.
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