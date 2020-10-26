У ГАСИ появился новый руководитель: что о нем известно

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Временно исполнять обязанности главы ГАСИ будет Ирина Король, решение об этом было принято в понедельник, 26 октября, на внеочередном заседании Кабинета министров Украины.
Об этом рассказал журналистам Василий Мокан, представитель правительства в парламенте, передает Интерфакс-Украина.
Как известно, ранее Король работала в Вышгородском горсовете. Также она занимала должность начальника отдела методологии и надзора за выдачей разрешений на выполнение строительных работ департамента разрешительных процедур ГАСИ. По итогу прошлого года она заработала около 300 тысяч гривен. Сведения об этом были внесены в декларацию. При этом основная часть – 202,9 тысяч – во время работы в Вышгородском городском совете.
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Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее временно исполнял обязанности главы ГАСИ Богдан Федоренко. Однако правительство на внеочередном заседании 22 октября признало указ о его назначении утратившим силу.
Также в этот день отстранили главу Государственной инспекции градостроительства Юрия Васильченко и руководителя Государственной сервисной службы градостроительства Алексея Башкирова.
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