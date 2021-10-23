Города-призраки, которые так и не смогли заселить людьми. Фото

Строительство – одна из самых рисковых отраслей со стороны финансового вопроса, и зачастую на первый взгляд успешные проекты нередко оказываются провальными. Представляем пятерку городов, которые были построены с нуля, но в силу определенных причин там так и не заселились люди.

Кангбаши, Китай

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Это один из самых больших городов-призраков на планете. Несмотря на то, что плотность городов в Поднебесной одна из самых высоких в мире, здесь есть пустующие населенные пункты. Кангбаши один из них.

Он расположен в округе Ордос (внутренняя Монголия). Регион славится богатыми залежами угля, поэтому строительство шахтерского города казалось здесь целесообразным. Тут возвели тысячи домов, включая объекты сопутствующей социальной и культурной инфраструктуры: театры, школы, больницы, аэропорт и другое.

Строительство началось с 2001 года, но в период кризиса многие застройщики не смогли закончить. И сегодня здесь проживает лишь около 2% от запланированного числа жителей.

Сируэния, Испания

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В начале 2000-х на окраине деревни Сируэния собирались построить город на 10 тысяч человек. Здесь возвели более сотни различных коттеджей, рестораны, гольф-клуб. Но из-за кризиса 2008 года его также не успели довести до ума. На сегодняшний день там проживают около сотни человек, однако все инфраструктурные объекты функционируют.

Киламба, Ангола

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Город Киламба это предвыборное обещание президента Жозе Эдуарду душ Сантуша решить жилищный вопрос в стране. Он располагается в 30 км от столицы Луанды. Строительство завершилось в 2012 году, в ходе которого возвели 750 жилых высоток, десятки школ и сотни объектов торговли. Стоимость проекта оценили в 3,5 млрд долларов. Предполагалось, что здесь должны проживать около 500 тысяч человек. Но в стране практически отсутствовал средний класс, а подавляющее большинство ангольцев, проживающих на $2 в день, не могут себе позволить купить там квартиру. На сегодняшний день население Киламбе насчитывает около тысячи человек.

Масдар, ОАЭ

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Экологичный город Масдар построили в 17 км от Абу-Даби, обошелся он властям ОАЭ в 22 млрд долларов. Питание города за счет возобновляемых источников энергии с минимизацией выбросов в атмосферу и системой полной переработки отходов. Город практически полностью построен, однако люди не спешат переезжать туда жить. Планировалось, что там будет проживать 50 тысяч жителей, однако на сегодняшний день его население не превышает 300 человек, большинство из которых студенты. В городе работает лишь один магазин и за большинством покупок приходится ездить в соседний населенный пункт.

Одна из причин, почему сюда не захотели ехать жить, это то, что население, привыкшее к роскоши, возможно, не захотело той ответственности, которая является принципом экогорода.

Киджондон, Северная Корея

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Небольшой город Киджондон построили еще в 1950-х годах на границе с Южной Кореей для пропаганды якобы счастливой жизни в КНДР. По официальной версии здесь проживает около 200 семей. Но, как сообщают разведчики из Южной Кореи, Киджондон абсолютно пустой, без мирных жителей. С помощью оптики они рассмотрели, что в зданиях загорается свет одновременно в одних и тех же частях в течение нескольких лет. Иногда на улице замечали солдат и женщин.

До 2004 года в деревне работали громкоговорители с пропагандистскими текстами, направленные в сторону юга. Поняв бесполезность таких передач, северные корейцы стали по 20 часов в день транслировать на всю громкость военные марши. Тогда Южная Корея запустила ответные меры в виде ревущих динамиков с южнокорейской рок-музыкой. Когда шум стал невыносимым, радио с обеих сторон отключили навсегда.