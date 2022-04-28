Восстанавливать Бучу будет итальянская организация CESVI

Итальянская неправительственная организация CESVI выразила желание принять участие в восстановлении Бучи, которая сильно пострадала в результате российской агрессии.

Об этом в четверг, 28 апреля, рассказал глава Киевской военной областной организации Александр Павлюк. Он уже успел провести рабочую встречу с представителями CESVI - генеральным менеджером Пьерсильвио Фаджано и старшим специалистом по чрезвычайным ситуациям и вопросам безопасности Пьетро Фиоре.

"Ожидаем, что благодаря этому город удастся восстановить в кратчайшие сроки", — подчеркнул Павлюк.

В свою очередь экс-депутат Киевсовета Ольга Балицкая сообщила, что миссия CESVI направлена на установление и решение ключевых потребностей Бучи, начиная с оказания необходимой психологической помощи и заканчивая реконструкцией разрушенных домов. "Пока следующие действия CESVI по очевидным причинам пока не могут быть раскрыты, однако о конкретном и сделанном отчитаемся уже вскоре", - написала Балицкая.

CESVI является одной из самых известных итальянских организаций с огромным опытом работы в зонах вооруженных конфликтов.

Как сообщали НЕРУХОМІ, бюджет Киевской области получил 400 млн гривен субвенции на восстановление жилой недвижимости, пострадавшей в результате агрессии российской федерации.

В Ирпене, который находится рядом с Бучей и тоже пострадал от рук российских оккупантов, снесут три девятиэтажных дома, восстановить их уже не получится. Владельцы частных домов, которые также получили повреждения, могут сообщить об убытках в специально созданный Телеграмм-бот.