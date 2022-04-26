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Киевская область получила первые 400 млн гривен на ремонты домов

Владимир Гришенко 26.04.2022 21:25

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Бюджет Киевской области получил 400 млн гривен субвенции на восстановление жилой недвижимости, пострадавшей в результате агрессии российской федерации.

Об этом рассказал заместитель Офиса президента Кирилл Тимошенко в хоте телемарафона.

По его словам, указанные средства должны пустить на замену окон, ремонт крыш, уборку улиц и дорог.

"Для того чтобы те здания, которые еще целые, в которых нужно просто, например, вставить окна — мы могли их вставить быстро и люди могли переехать и проживать", - подчеркнул чиновник.

Описание:

россия безжалостно бомбила города в Украине

Источник:

dw.com

Alt:

Тимошенко рассказал, что сегодня идут работы по восстановлению электроснабжения, починка водопроводов, интернета и связи в пострадавших населенных пунктах.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Украине стартовали восстановительные работы в городах, всего они будут проходить в три этапа. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, в Ирпене уже построили временные переправы на месте разрушенного моста. После завершения боевых действий здесь будут восстановлено электро и водоснабжение. Последний третий этап включает в себя окончательное восстановление всех объектов: как инфраструктуры, так и жилых домов.

Автор:

Владимир Гришенко

Журналист/редактор

Образование – окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт журналистики. По профессии работаю уже более 15 лет. Любимые темы – экономика и политика, разбираюсь в криптовалютах и рынках, интересуюсь недвижимостью. На ресурсе НЕРУХОМІ с мая 2020 года.

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