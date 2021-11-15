Власти Киева незаконно отдали участок под жилую застройку возле фуникулера

Киевский городской совет незаконно отдал в постоянное пользование Службе безопасности Украины участок по улице Боричев Тик, 4-А в Подольском районе Киева возле фуникулера для строительства многоквартирного дома.

Соответствующее решение принял Хозяйственный суд Киева.

В этом году 13 августа СБУ получила градусловия на проектирование жилого дома на указанном участке.

Решение о передаче участка площадью 0,26 га под жилую застройку с подземным паркингом в центре столицы Киевсовет принял в мае 2004 года сроком на 5 лет. Однако, через полгода после истечения срока договора аренды в октябре 2010 года СБУ обратилась в Киевсовет с просьбой внести изменения в решение 2004 года в части замены слов и цифр "в краткосрочную аренду на 5 лет" на "постоянное пользование", сообщают "Наші Гроші".

Просьбу СБУ Киевсовет удовлетворил, и решением от 6 октября 2011 года внес изменения.

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Однако суд пришел к выводу, что эти изменения были внесены в решение 2004 года, которое исчерпало свое действие, но и изменило основание, на котором участок передавался в пользование Службе безопасности Украины. Суд также пришел к мнению, что дальнейшее изменение этого решения органом местного самоуправления противоречит требованиям действующего законодательства Украины. Было признано незаконным и упразднено решение Киевсовета от 06.10.2011, признан недействительным государственный акт на право постоянного пользования земельным участком.

Иск в суд подала общественная организация "Сердце Подола", созданное жильцами дома по ул. Игоревская, 2/6, что находится на участке рядом с запланированной застройкой. Местные жители выступают против строительства на склоне. Участок находится в пределах Государственного историко-архитектурного заповедника "Древний Киев", архитектурной охранной зоне, в пределах исторического ареала столицы.

Как сообщали НЕРУХОМІ, рядом на Андреевском спуске проходит еще одно скандальное строительство – здесь хотят возвести девятиэтажный гостиничный комплекс Mercure Andreyevskiy. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что ни одно решение суда в столице не было и не будет основанием для строительства в исторических зонах Киева, особенно – на Андреевском спуске. А летом сообщалось, что коммунальщики из "Киевблагоустройства" приступили к демонтажу строительного забора вокруг участка.