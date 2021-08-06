Коммунальщики сносят забор вокруг скандальной стройки на Андреевском спуске

Коммунальщики из "Киевблагоустройства" приступили к демонтажу строительного забора на Андреевском спуске, 14-16, где строится девятиэтажный гостиничный комплекс Mercure Andreyevskiy.

Об этом написал депутат Киевсовета Владислав Трубицын у себя в Facebook.

По словам депутата, после того, как уберут забор, будет стоять вопрос о демонтаже каркаса постройки, поскольку она незаконная.

Также Трубицын отметил, что коммунальщики пытаются расчистить мусор у заезда на это стройку со стороны улицы Фроловской, по которой стало невозможно проехать. Мол, застройщик самовольно перекрыл ее с помощью строительного мусора, кусков бетона и арматуры.

Между тем, как сообщает "Киев. Media", постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений отклонила проект решения о возобновлении частному предприятию "Маркон" договора аренды земельного участка на Андреевском спуске, 14-16.

Еще в 2012 году "Маркон" начал возведение девятиэтажного отеля по этому адресу, превысив допустимую высотность (примерно 30 метров вместо максимальных 12).

От начатого строительства пострадали соседние дома: например, в Литературно-мемориальном музее Булгакова появились трещины в стенах; на территории частной усадьбы под номером 16 образовались провалы. Возведение объекта сопровождалось протестами со стороны киевлян.

В 2018 году депутаты Киевсовета расторгли договор аренды земельного участка с ООО "Маркон". Но в начале 2019 компания предоставила на рассмотрение градостроительного совета обновленный проект, учитывающий как новый дизайн фасада, так и более компактную высотность объекта. Застройщик пытался восстановить на 5 лет договор аренды земельного участка для строительства гостинично-ресторанного комплекса с подземным паркингом.

"Маркон" связывают с экс-замглавы налоговой службы Киева Валерием Павлюком. Генподрядчиком на этом строительстве выступает ООО "Кадорр-Украина", фирма известного одесского бизнесмена Аднана Кивана.

Как сообщали НЕРУХОМІ, шестой апелляционный админсуд отменил приказ Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля от 2018 года, которым было аннулировано разрешение на строительство. При этом Верховный Суд оставил это решение без изменений.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что ни одно решение суда в столице не было и не будет основанием для строительства в исторических зонах Киева, особенно – на Андреевском спуске.