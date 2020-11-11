Скандальное строительство гостиницы на Андреевском: власти Киева собираются оспорить решение суда

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Киевская городская госадминистрация обжалует недавнее решение Киевского апелляционного админсуда, которое восстанавливает разрешение на строительство отеля на Андреевском спуске, 14-16 (Подольский район).
Об этом заявил мэр города Виталий Кличко на своей странице в соцсети Facebook.
"Хочу сообщить, что КГГА обжалует решение Киевского апелляционного админсуда, которое фактически восстанавливает разрешение на строительные работы на Андреевском спуске, 14-16. Потому что этим судебным решением отменены предписания и приказ Департамента госархстройконтроля КГГА, которыми запрещалось осуществление строительства", – отметил столичный градоначальник.
Он подчеркнул, что ни одно решение суда в столице не было и не будет основанием для строительства в исторических зонах Киева, особенно – на Андреевском спуске.
"Позиция города неизменная и четкая: любое строительство должно происходить с соблюдением всех норм законодательства, в том числе и по охране культурного наследия. Андреевский спуск – историческая старинная улица Киева. И мы должны сохранить ее уникальность. Своими действиями город уже неоднократно демонстрировал, что способен останавливать застройщиков, которые пренебрегают мнением общества и пытаются воплотить свои проекты вопреки интересам киевлян и столицы. Поэтому еще раз подчеркну, что завершение строительства на Андреевском спуске, 14-16 может состояться только при условии соблюдения закона и предварительных договоренностей по этажности и виду сооружения. В противном случае – столица имеет примеры замороженных объектов в исторической части, владельцы которых в конечном итоге пошли на условия киевлян и города. Последний из таких примеров, напомню, – строительство на улице Гончара, 17-23, где застройщик уже убирает несколько лишних этажей", – отметил Кличко.
Ранее НЕРУХОМІ сообщали, что 20 октября застройщик через суд добился отмены приказа архитектурно-строительного департамента КГГА, который запрещал строительство гостиницы и заведений общепита в исторической местности столицы.
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