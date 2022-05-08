В центре Киева горело здание, где по соседству Кличко должен строить гостиницу

В центре Киева, недалеко от Андреевского спуска, произошел пожар в историческом здании.

Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным происшествиям.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 6 мая. Горел дом по улице Боричев Тик, 27, в Подольском районе столицы. О пострадавших не сообщается. В результате пожара разрушена несущая стена, кровля и перекрытие между первым и вторым этажом.

На месте происшествия работали две единицы основной пожарно-спасательной техники и 11 человек личного состава.

По данным СМИ, это уже второй пожар в этом здании за 2022-й год. На соседнем участке фирма "Вит-плюс" должна начать строительство гостиницы. Известно также, что в 2018 году Хозяйственный суд Киева обязал компанию вернуть Киевсовету земельный участок по улице Боричев Тик, 29. Согласно судебному решению, Киевсовет и частная фирма заключили договор аренды на 15 лет земельного участка размером 0,1136 га с целевым назначением для строительства, эксплуатации и обслуживания гостиничного комплекса с паркингом и объектами социально-культурного и бытово-офисного назначения. Компания должна была завершить застройку участка не позднее, чем через три года с момента государственной регистрации договора – 2011 год. По состоянию на 2018 год никаких работ на участке проведено не было.

По данным портала YouControl, конечным бенефициаром "Вит-плюс" является брат мэра Киева Владимир Кличко.

Дом по улице Боричев Тик, 27 был построен в 1890 году по заказу Дмитрия Правикова и является образцом старой мещанской застройки Подола, деревянный, обложенный кирпичом.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в феврале горело старинное двухэтажное здание постройки конца XIX века по улице Боричев Тик, принадлежащее фирме "Эф Ай Эм Элитстрой", бенефициарами которой являются экс-депутат от Компартии Украины КПУ Оксана Калетник и миллионер Вадим Ермолаев. Дом находился в запущенном состоянии, владельцы явно не собирались приводить его в порядок.