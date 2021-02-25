В Одессе из-за скандального строительства ЖК может рухнуть очередной дом

В Одессе разгорелся скандал со строительством жилого комплекса по улице Успенской, 22 из-за которого может рухнуть рядом стоящий жилой дом.

Как сообщает "Монитор", одесситы жалуются, что строительство ЖК привело к ухудшению состояния их дома. Из-за того, что рядом роют котлован, 24-й дом на улице Успенской покрылся трещинами.

Кроме того, застройщик, который должен провести экспертизу соседних домов, установить маячки на трещины, ограничился лишь визуальным осмотром. В итоге жилое здание, которому уже более ста лет, может в конечном итоге обвалиться, а живущие там люди останутся без крыши над головой.

Описание: Незаконное строительство на Успенской Источник: Монитор Alt:

Согласно сообщениям местных СМИ, здесь возводится ЖК на 125 квартир. По документам, проводится реконструкция обувной фабрики в жилой дом с торгово-офисными помещениями. Согласно нормам, реконструкция не предполагает изменения геометрических данных фундамента. Тем не менее стройка уже давно вышла за указанные границы, а здание фабрики, которое к слову является памятником архитектуры, полностью снесли.

Также стоит отметить, что строительство ЖК проходит в историческом ареале, где граничная высота не может превышать 18,6 метров (около 6 этажей). На визуализации же представлен семиэтажный комплекс.

Подрядчиком строительства выступает ООО "Строительные индустрии плюс", а заказчиком – ООО "Альбатрос-Инвест".

Проверяя документы в открытых источниках, НЕРУХОМІ заметили, что учредителями компании "Альбатрос-Инвест" являются Арби Кацман и компания "Базис строй плюс", с которой через закрытый венчурный фонд "Красс Капитал" связан небезызвестный Сергей Красноруцкий – в Одессе его называют "строительным решалой".

Как отмечают местные СМИ, Красноруцкий в свою очередь входит в орбиту бывшего вице-мэра Одессы Петра Рябоконя, причастного к ряду скандальных застроек, характерная черта которых – строительство без разрешительных документов.

Ярким примером этого является история с ЖК Pierre в переулке Успенском, 11. Его строит компания Красноруцкого "АПК Менеджмент". Как уже писали, высота здания в исторической части города не может быть выше 6 этажей, однако здесь возводят десятиэтажный дом. Жалобы одесситов попадали в мэрию на рассмотрение Рябоконя, тогда еще заместителя мэра. Понятно, что чиновник пытался всеми силами замять скандал. Таким образом и работало большинство схем с застройкой города.