Киевляне перекрыли улицу, протестуя против застройки Минского массива

Жители Минского массива в Киеве устроили акцию протеста утром в среду, 7 апреля, перекрыв автомобильное движение по бульвару Рокоссовского.

Об этом сообщили в паблике "Оболонь News".

Как сообщается, на акцию пришли чуть более ста человек. Они перекрыли проезд по Рокоссовского, пытаясь таким образом привлечь внимание властей столицы к проблеме с застройкой микрорайона. Акция проходила мирно. Ее повторить планируют 16 апреля под стенами киевской городской госадминистрации.

Описание: Протест жителей Минского массива Источник: Скриншот Alt:

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, новый детальный план территорий предполагает застройку между улицей Кондратюка и северной и западной границей леса в Оболонском районе. Согласно документу, здесь собираются возвести 19 высоток (от 16 до 26 этажей) в общей сложности на 6307 квартир. Таким образом количество жителей массива ориентировочно вырастет на 11 тысяч человек.

При этом существенного развития инфраструктуры ждать не приходится. Для детей планируют построить три детских сада на 420 мест и школу на 1500 учеников. А вот о строительстве новых медучреждений и транспортных развязок речь не идет. Кроме того, в документе говорится, что будет снесен гаражный кооператив и построен вместо него многоэтажный паркинг. Это вызвало дополнительное возмущение среди местных жителей. Поскольку с застройкой микрорайона здесь и так уже наблюдаются проблемы с парковкой, после того как снесут гаражный кооператив и построят новые дома – людям просто не будет куда ставить авто.

Разработку указанного ДПТ согласовал еще в 2015 году тогдашний заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Андрей Вавриш.