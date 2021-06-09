В Киеве детский санаторий "Салют" отдадут частной фирме

Более 3,5 тысяч "квадратов" зданий и сооружений детского санатория "Салют" на Гоголевской, 26-28 были переданы в частную собственность.

Об этом заявила экс-депутат Киевсовета Ольга Балицкая у себя в Facebook.

"Теперь здания и сооружения стоимостью 38 млн гривен передаются фирме, осуществившей "улучшение" санатория в Пуще-Водице", - говорится в сообщении.

Балицкая не исключает, что на месте санатория в итоге может появиться очередная жилая высотка. Она напомнила, что с юридической точки зрения возможностей для такого строительства у инвестора нет, поскольку у него отсутствуют права на земельный участок, часть зданий имеет охранный статус, а действующий Генплан не позволяет строить по этому адресу жилье.

"Однако, учитывая какие вопиющие случаи нарушений градостроительного законодательства происходят в Киеве в последнее время, полностью отвергать такую ​​возможность нельзя", - добавила экс-депутат.

Согласно решению Киевсовета от 24 мая 207 года "О предоставлении разрешения ГУ здравоохранения и медобеспечения КГГА на подписание инвестдоговора с целью увеличения количества коек и улучшения условий пребывания детей в детском лагере "Салют" и в детском санатории "Елка" Киевского городского детского санаторно-курортного объединения", компании ООО "Фонд развития строительных инициатив" была предоставлена возможность получить права на строения и территорию санатория "Салют" (1,9 га) в обмен на реконструкцию санатория "Елка" в Пуще Водице.

Фирма должна была отремонтировать пищеблок, склады и спальный корпус санатория "Елка" в Пуще-Водице, 7-я линия, а также капитально отремонтировать отделение санатория "Елка" на ул. Гамарника, 20 (сейчас ул. Квитки Цисык). Решением столичных властей детский санаторий "Салют" был перенесен с ул. Гоголевская, 26-28 на ул. Гамарника, 20.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol, компания ООО "Фонд развития строительных инициатив" была создана в 2006 году и входит в группу семьи экс-мэра Киева Александра Омельченко.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее Верховный Суд отменил градусловия на строительство по соседству на улице Гоголевской, 32в. Таким образом строительство в Павловском сквере в Киеве не состоится.

На территорию Павловского сквера положили глаз несколько застройщиков. Так, "Авиакомпания "ВИТА" с 2003 года получила земельный участок площадью 0,22 гектара в Павловском сквере сроком на 25 лет. По адресу ул. Гоголевская, 32 должна была вырасти высотка. Но ГАСИ отменила ГУО, поскольку застройка противоречит функциональному назначению участка. А недавно Апелляционный суд также подтвердил законность решения ГАСИ.