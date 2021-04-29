Верховный Суд отменил стройку на территории Павловского сквера

Строительство в Павловском сквере в Киеве не состоится, поскольку Верховный Суд окончательно отменил градусловия на Гоголевскую, 32в.

Об этом в среду, 29 апреля, сообщила экс-депутат Киевсовета Ольга Балицкая у себя в Facebook.

"Теперь у застройщика нет двух главных документов на строительство в Павловском сквере. Кроме того, такая отмена ГУО исключает любые намерения застройки, ведь без них нет никакой возможности восстановить действие разрешения на строительные работы", - заявила экс-депутат.

Так, по ее словам, судья отметил законность проверок ГАСИ, а также то, что строительство высоток по улице Гоголевская, 32в не соответствует действующему Генплану.

Напомним, что еще в ноябре 2019 года Госархстройинспекция осуществила документальную проверку правомерности выдачи градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка по улице Гоголевской, 32в в Шевченковском районе столицы. В ходе проверки установлено несоответствие намерений застройки земельного участка Генеральному плану Киева. Итак, по результатам внеплановой проверки и принято решение об отмене действия градостроительных условий и ограничений.

Как сообщали НЕРУХОМІ, на территорию Павловского сквера положили глаз несколько застройщиков. Так, "Авиакомпании "ВИТА" с 2003 года получила земельный участок площадью 0,22 гектара в Павловском сквере сроком на 25 лет. По адресу ул. Гоголевская, 32 должна была вырасти высотка. Но ГАСИ отменила ГУО, поскольку застройка противоречит функциональному назначению участка. А недавно Апелляционный суд также подтвердил законность решения ГАСИ.

В 2007 году столичная власть пообещала дать под застройку территорию по ул. Гоголевской, 26-28. На этом участке находится бывший детский лагерь "Салют".

В декабре прошлого года у здания Министерства культуры прошел митинг, участники которого требовали защитить Обсерваторную горку от застройки. Протестующие считают, что таким образом может пострадать зеленая зона Паловского сквера и детский санаторий "Салют". Они потребовали, чтобы Минкульт инициировал на заседании правительства принятие постановления, которое запретило бы выдачу компаниям разрешений на застройку указанных территорий.