В КГГА прошли обыски из-за махинаций с арендой земли

Налоговая устроила обыски в помещениях Киевской городской госадминистрации из-за возможного сговора с частными предпринимателями по которому была незаконно приобретена столичная недвижимость.

Об этом сообщили в среду, 12 мая, в пресс-службе ГФС.

В ходе следствия удалось установить, что директор коммерческой фирмы в 2013 году купил недвижимость в столице, но умышленно не стал заключать договор аренды земельного участка с Киевским горсоветом. В итоге был нанесен ущерб городу более чем на 19,5 млн гривен. Это подтвердили в экспертном заключении.

Обыски проводятся в офисе частной компании, ее директору сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса о "злоупотреблении полномочиями". Во время обысков в КГГА следствие собирается установить возможных соучастников преступления.

В свою очередь в пресс-службе КГГА заявили, что Департамент земельных ресурсов всесторонне способствует правоохранителям и налоговикам в расследовании по неуплате средств за пользование земельным участком.

Как сообщали НЕРУХОМІ, сегодня также прошли обыски в офисе коммунального предприятия "Спецжилфонд". Это произошло в рамках уголовного производства по факту хищения 10,5 млн гривен. Коммунальная организация в 2018-2020 гг заключила ряд фиктивных договоров с подрядными организациями по выполнению строительных работ.