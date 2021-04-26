В Броварах управление образования отдало участок под жилую застройку

Управление образования и науки городского совета Броваров отказалось от права постоянного пользования участком и передала его под строительство многоквартирного жилого дома.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы горсовета.

"Разрешить управлению строительства, жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и транспорта Броварского городского совета Броварского района Киевской области разработку проекта землеустройства по отводу в постоянное пользование земельного участка площадью 0,8324 га по ул. Симоненко Василия, 115 с изменением целевого назначения с "для строительства и обслуживания зданий учебных заведений" на "для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома со встроенным дошкольным учебным заведением", - говорится на сайте горсовета.

Таким образом, застройщик будет обязан будет построить помещение и для детского сада. Вместе с тем, по словам образовательного омбудсмена Сергея Горбачева, здесь следовало бы построить полноценный детский садик, поскольку в городе дошкольные учреждения практически в два раза переполнены.

Описание: Броварам не хватает детских садиков Источник: pixabay.com Alt:

Как сообщает "Хмарочос", всего в Броварах 30 учреждений дошкольного образования. Из них - 21 заведение коммунальной собственности и еще два в окрестных селах, и семь – в частной.

Горбачев заметил, что ситуация, которая наблюдается в Броварах – довольно распространена для городов-сателлитов. Их плотно застраивают жилыми высотками, при этом на социальную инфраструктуру мало обращается внимания, что в итоге отражается на качестве жизни.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Киевсовет не смог утвердить скандальный детальный план территорий застройки Минского массива, несмотря на то, что решение дважды ставилось на голосование.