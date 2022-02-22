Удалось спасти от застройки еще один заказник в Киеве

Хозяйственный суд Киева отменил решение госрегистратора и запись о регистрации о праве собственности на находящийся на территории заказника "Остров Жуков" объект незавершенного строительства.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Описание: Жуков остров Источник: pizzatravel.com.ua Alt:

Речь идет о территории площадью 5,4 гектара и стоимостью более 71 млн гривен, на которой должно было начаться новое строительство. Отмечается, что прокуратура обеспечила реальное исполнение судебного решения и внесение в реестр соответствующей записи о прекращении права собственности хозяйственного общества на объект незавершенного строительства. Дальнейшее инициирование этим субъектом вопроса выделения ему земельного участка из состава земель заказника невозможно.

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, около 15 гектаров на Жуковом острове получил кооператив "Совские пруды". В 2019 году Департамент архитектуры и градостроительства выдал градусловия. Согласно проекту, здесь должно было начаться строительство базы отдыха: два больших коттеджа с причалами. Однако строительство здесь невозможно, поскольку оно противоречит Генплану города.

Кооператив "Совские пруды"связывают с главой Государственной таможенной службы Павлом Рябикиным, согласно его декларации за 2018 год.

Остров Жуков является одной из самых больших заповедных зон в Киеве, где сохранена естественная экосистема. Ее населяют некоторые краснокнижные представители флоры и фауны.