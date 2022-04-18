У Зеленского рассказали, кого первого поселят в модульных домах в Бородянке

В Бородянку доставили первую партию из 15 модульных домов, которая серьезно пострадала от рук российских оккупантов.

Об этом сообщил в Телеграм-канале замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он подчеркнул, что пока планируют поселить в этих домах бойцов ГСЧС и волонтеров, которые будут участвовать в разборе завалов разбомбленной Бородянки. Помещения этих домов уже оборудованы всеми необходимыми элементами и аксессуарами для проживания. Такое же жилье установят на Сумщине и Черниговщине.

"В ближайшее время во всех деоккупированных городах начнется восстановление всех разрушенных домов – многоэтажных и частных", - подчеркнул Тимошенко.

Как сообщалось, в Бородянке с 6 апреля продолжаются проводиться работы по разбору разрушенных домов. 16 апреля спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего жителя. Всего под разрушенными домами нашли 41 тело.

Описание: Все что осталось от Бородянки после россиян Источник: GETTY IMAGES Alt:

Глава государства Владимир Зеленский рассказал, что поставил задачу на первом этапе обеспечить временным жильем всех переселенцев, чьи дома были разрушены войной. "Временным, пока не восстановим жилье. Или пока люди не получат компенсации квадратными метрами или деньгами", - добавил президент.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Украине возобновили работу более 80% мощностей по производству окон. Пока производители имеют достаточные запасы комплектующих, профилей и стекол, но в ближайшем будущем, когда начнется обвальная потребность в окнах, не исключено, что возникнет острый дефицит.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, в Украине начались восстановительные работы. Убытки Украины от вторжения россии составляют примерно триллион долларов США.