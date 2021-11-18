У Кличко урежут финансирование строительства парка на Никольской Слободке

Киевская городская госадминистрация сократила объема финансирования строительства парка "Никольская слободка" в Днепровском районе Киева на 151 млн грн.

Об этом говорится распоряжении КГГА от 17 ноября.

Описание: В КГГА урезали финансирование строительства парка на Никольской Слободке Источник: Alt:

Согласно документу, столичные власти решили перераспределить средства в этом году на проекты благоустройства. Кроме парка "Никольской Слободки" в мэрии решили сэкономить 7,7 млн гривен на строительстве подстанции на острове Долобецком. Вместо этих объектов указанные средства будут направлены на благоустройство города, реконструкции сточной канализации на Оболони и зоны отдыха на Трухановом острове, а также строительство артезианской скважины в Деснянском районе.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в последнее время довольно регулярно случаются конфликты из-за строительства ЖК на улице Никольско-Слободской, 7-9 в Днепровском районе Киева. Чтобы урегулировать сложную ситуацию, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что что город готов вступить в переговорный процесс по выкупу земельного участка, на котором строится скандальный комплекс. Градоначальник также осудил действия правоохранителей, которые фактически поддержали застройщика, тем самым спровоцировав очередную конфликтную ситуацию с местными жителями. Киевляне настаивают на создании парка на месте, где продолжаются строительные работы.