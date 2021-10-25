Полиция работает в интересах застройщика Никольской Слободки – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко осудил действия правоохранителей, которые фактически поддержали застройщика Никольской Слободки.

Об этом сообщили в понедельник, 25 октября, в пресс-службе КГГА.

По его словам, сегодня сотрудники полиции оттеснили представителей муниципальной охраны и активистов, которые собрались возле стройплощадки. Так, правоохранители создали коридор, чтобы строительная техника могла без препятствий заехать на участок.

"Обращаюсь к руководству полиции столицы публично объяснить такие действия правоохранителей и дать им правовую оценку. Почему полиция, оттесняла муниципальную охрану, что привело к столкновениям с активистами, и разблокировала проезд на стройплощадку, фактически отстаивая интересы застройщика?", - подчеркнул Кличко.

При этом мэр заметил, что сотрудники полиции уже неоднократно занимают позицию застройщиков в ущерб интересам общества и городу. В качестве еще одного примера глава КГГА привел ситуацию с усадьбой Барбана, которую также разрушили, а полиция при этом бездействовала.

Кличко призвал привлечь к ответственности виновных в провоцировании конфликта и в бездействии по защите граждан, а также приостановить строительные работы на Никольской Слободке

"Город не предоставляло разрешительных документов на это строительство, а община выступает категорически против него. Застройщик же пренебрегает интересами города и общины и должен тоже нести за это ответственность", - подчеркнул Кличко.

Тем временем представители общественности уже не раз заявляли, что сотрудники полиции действуют в интересах застройщика. Киевляне требуют создать парк на месте, где продолжаются строительные работы.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ЖК на улице Никольско-Слободской, 7-9 в Днепровском районе Киева возводится с грубыми нарушениями земельного и водного законодательства, что несет большие риски для инвестирования в проект.

Участки расположены в пределах территории достопримечательности ландшафта и истории местного значения, согласно приказу Минкульта. Тем не менее, ГАСИ выдала заказчику - ООО "Новая Слободка" разрешение на выполнение строительных работ по строительству жилых домов и подземного паркинга без согласования с органом охраны культурного наследия.