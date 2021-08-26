Кличко пообещал переговоры по выкупу земельного участка на Никольской Слободке

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал защитить жителей Никольской Слободки, в связи с этим он заявил, что город готов вступить в переговорный процесс по выкупу земельного участка, на котором строится ЖК Sundance.

Об этом написала депутат Киевсовета Алина Михайлова у себя в Facebook в четверг, 26 августа.

По ее словам, сегодня днем градоначальник провел встречу с представителями общественных организаций "Левый Берег Днепра" и "Никольская Слободка". По итогу встречи Кличко пообещал поспособствовать демонтажу части строительного забора, на который уже есть предписание; заблокировать заезд на коммунальную территорию, по которой застройщик завозит на участок строительную технику; привлечь Муниципальную стражу Киева для защиты жителей от "титушек". К тому же, как сообщила Михайлова, Кличко заявил, что город готов вступить в переговорный процесс по выкупу земельного участка.

"С поддержкой департаментов и мэра остановить застройку берега Днепра на Слободке будет немного легче", - добавила депутат.

Как сообщали НЕРУХОМІ, недавно на Никольской Слободке произошла потасовка между местными жителями и неизвестными молодчиками, которых, по словам активистов, якобы нанял застройщик ЖК Sundance. Конфликт произошел из-за того, что застройщик попытался украсть бетонные блоки, которые ему не принадлежали.

Активное строительство началось 4 августа, застройщик в этот день начал свозить на участок строительную технику. Перед этим на соседних домах начали расклеивать листовки, в которых жителей предупредили о возобновлении строительства.

Стоит отметить, что суды отменил запрет на проведение строительных работ, несмотря на то, что целевое назначение двух участков не соответствует намерениям застройки.