"Цветы Украины" попали под защиту закона о культурном наследии

Зданию "Цветы Украины", расположенное по улице Сечевых Стрельцов, 49 в Киеве, фасад которого собирались разрушить в начале июля, присвоили статус только выявленного объекта культурного наследия.

Об этом рассказал заместитель столичного мэра Владимир Прокопив, передает пресс-служба КГГА.

По его словам, об этом говорится в приказе Департамента по охране культурного наследия, который, собственно, и внес здание "Цветы Украины" в соответствующий перечень. Копию приказа направили в Минкульт. Теперь ведомство должно внести здание на Сечевых Стрельцов в госреестр недвижимых памятников.

В свою очередь владелец здания в месячный срок должен подписать охранный договор. Следует отметить, что "Цветы Украины" попали под защиту закона "Об охране культурного наследия", рассказал чиновник. И теперь любые строительные работы необходимо согласовывать с соответствующим госорганом.

Описание: Здание "Цветы Украины" Источник: pravda.com.ua Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее столичные власти аннулировали контрольную карточку на проведение строительных работ по указанному адресу. Но ранее Департамент градостроительства и архитектуры КГГА выдал градусловия на реконструкцию здания на Сечевых Стрельцов. Комментируя это решение, в департаменте рассказали, что застройщик имел право демонтировать существующие несущие конструкции, а вместо них строить новые в старых границах.

Как известно, скандал разгорелся 12 июля, когда застройщик принялся сносить фасад "Цветов Украины". Поэтому киевляне вынуждены были сломать строительный забор и физически заблокировать работу техники.

Владеет зданием компания "Цветы Украины". Ранее это был один из крупнейших цветочных магазинов нашей страны, здесь располагались оранжерея, выставочный зал и проходили различные кружки по флористике.