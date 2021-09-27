Столичные власти рассказали о восстановлении усадьбы Барбана

Разрушенную усадьбу Барбана по улице Обсерваторной, 6 в Шевченковском районе Киева, могут восстановить, после того, как предоставят объекту охранный статус.

Об этом написал заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Юрий Таций у себя в Facebook в понедельник, 27 сентября.

По его словам, Киевсовет на последнем сессионном заседании поручил Департаменту культурного наследия изучить объект и подготовить документацию для предоставления ему охранного статуса. Это, в свою очередь, поможет восстановить здание.

Чиновник напомнил, что здание было разрушено в августе, чтобы на этом месте построить новую жилую высотку высотой в 12 этажей. При этом застройщик не согласовал проведение работ с Минкультом, поскольку здание находилось на территории памятника архитектуры местного значения. Решение о восстановлении здания принял и СНБО.

Как сообщали НЕРУХОМІ, на прошлой неделе к столичной мэрии приходили защитники старинного здания, требуя сохранить то, что от него осталось. Активисты также требовали от столичных властей выполнить процедуру предоставления усадьбе на Обсерваторной статуса только выявленного объекта культурного наследия.

Усадьбу снесли рано утром. Киевляне, которые стали свидетелями этого события, отмечают, что полиция бездействовала и не остановила незаконный демонтаж.

Секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко заявил, что защитить усадьбу Барбана было невозможно, поскольку она не имела охранного статуса, несмотря на свой солидный возраст – построили ее в конце XIX века.