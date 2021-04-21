Депутаты Киевсовета хотят ввести мораторий на строительство в центре столицы

Депутаты Киевсовета собираются инициировать введение моратория на строительство в пределах центральной планировочной зоны столицы.

Пока инициативу поддержали Григорий Маленко, Владимир Бондаренко и Евгения Кулеба.

По словам Маленко, уже подготовлен базовый текст соответствующего проекта решения.

"Я предлагаю ввести запрет (мораторий) на осуществление подготовительных и / или строительных работ. Таким образом будет невозможно строить очередную двадцатипятиэтажку под видом реконструкции исторического здания", - сообщил депутат.

В свою очередь Евгения Кулеба сообщила, что запрет не будет распространяться на реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт существующих зданий в пределах существующих геометрических параметров, строительство, реконструкцию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство, реконструкцию объектов социальной инфраструктуры. Мораторий хотят ввести временно - до утверждения нового Генерального плана и плана зонирования территории Киева.

"Общественный резонанс после разрушения дома Уткина подкрепляет мою веру, что запрос на такой мораторий есть", - добавила Кулеба.

Как сообщали НЕРУХОМІ, несколько недель назад возник большой скандал, когда в центре Киева разрушили доходный дом Уткина – здание дореволюционной постройки, которое относится к эпохе неоренессанса. При этом на днях сообщили, что в результате очередной "реконструкции" может исчезнуть пивоварня Карла Шульца, которую построили в 1881 году.