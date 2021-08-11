Обустройство придомовой территории: на что обращать внимание

Один из важных элементов застройки, на который зачастую не обращают внимание покупатели квартир при посещении отделов продаж, - придомовая территория. Именно от ее благоустройства и будет зависеть комфорт, а главное безопасность проживания будущих жильцов.

Об этом написал заместитель главы Департамента архитектуры и градостроительства КГГА Юрий Таций у себя в Facebook.

По словам столичного чиновника, придомовая территория выполняет различные функции: это и зеленая зона, и временная парковка для машин и территория, по которой должны безопасно передвигаться пешеходы. Ее проектирование регламентируется государственными строительными нормами. Так, они регламентируют проезд, пешеходные коммуникации, велодорожки, наличие детских и спортивных площадок, а также площадок для выгула домашних животных, велосипедных дорожек, размещение контейнеров для сбора бытовых отходов, зеленых зон.

При этом в местах пересечения пешеходных дорог с автомобильными проездами следует устраивать плавные переходы для передвижения маломобильных групп населения.

Кроме того, высота ограждения придомовой территории также отображается в регламентах ГСН: на границе с соседним участком его высота должна быть не выше 2 метров, а высота ограждения с улицей – не больше 2,5 метров.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Министерство развития общин и территорий Украины запланировало ряд существенных изменений в нормативах строительства, которые будут носить комплексный характер. Согласно первоначальным планам, его реализация должна пройти до 2031 года. В основе новой концепции лежит европейская система регулирования.