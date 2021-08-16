Николаевской фирме не дали построить пятиэтажку в сквере

Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд обязал частную фирму вернуть в собственность Николаева земельный участок площадью 0,05 га в сквере "Освобождение от немецко-фашистских захватчиков" в Ингульском районе города.

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Так, в прошлом году, реагируя на многочисленные публикации в средствах массовой информации о намерениях коммерческой застройки зеленой зоны города, прокурором в хозяйственный суд Николаевской области был подан иск о признании недействительным договора аренды и возврата указанного земельного участка территориальной общине, которую незаконно предоставил городской совет для строительства магазина непродовольственных товаров.

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Как сообщают местные СМИ, в сквере планировали построить пятиэтажку: в проекте значились спортзал и магазин. Участок получила на то время жена депутата горсовета Жанна Курченко. Она купила фирму "Кордон" и право распоряжения участком перешло к этой компании.

Согласно данным YouControl, сегодня ООО "Кордон" записано на Надежду Немову.

Между тем сообщается, что строительство должно было вестись в ландшафтно-рекреационной зоне, что привело бы к потере оздоровительных и рекреационных функций озелененной территории города.

Как сообщали НЕРУХОМІ, недавно в Николаеве возник скандал, связанный со строительством супермаркета на территории зеленой зоны возле автовокзала, компанией, связанной с депутатом Николаевского райсовета. Так, компании выдали разрешение на уничтожение почти 70 деревьев. Такое положение дел крайне возмутила общественность.